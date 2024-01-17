Могут себе позволить больше чем Gepard, – Игнат о самодельной ПВО, впервые сбившей "Шахед"

Сегодня Украина во время отражения атаки дронами-камикадзе впервые применила гибридную ПВО, которой к тому же сразу удалось уничтожить вражеский беспилотник. В Воздушных силах рассказали, что являет собой эта система противовоздушной обороны.

Гибридные системы ПВО под названием FrankenSAM – это скрещивание систем советского производства с американскими ракетами. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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"Шахед" – непростая цель

По словам Игната, проект по созданию FrankenSAM начат уже давно. Эти системы прошли испытания.

Спикер Воздушных сил уточнил, что "Шахед" – это непростая цель, хотя и его удалось сбить на небольшом расстоянии.

В целом у FrankenSAM – небольшой радиус поражения. Впрочем, даже до 15 километров – это приличное расстояние.

Это больше, чем могут позволить себе зенитные пушки, такие как "гепарды",

– подчеркнул Игнат.

Военный отметил, что чем больше у Украины будет таких систем, тем больше объектов они смогут прикрывать рядом с "гепардами", рядом с зенитно-пушечными системами и мобильно-огневыми группами, которые становятся все эффективнее именно в сбыте "Шахедов".

Пока публично известно лишь о трех системах проекта FrankenSAM: с ракетами AIM-9M на неизвестной пусковой, с ракетами AIM-7/RIM-7 на ЗРК "Бук", а также ракетах и пусковых Patriot с украинской РЛС.

Как сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, в Украине развернули уже 5 самодельных ПВО.

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