"Это безответственно": оппонент Шольца раскритиковал идею отправки войск Германии в Украину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила возможность привлечения немецких военных для поддержания мира в Украине в случае прекращения огня. В оппозиции назвали подобные заявления "безответственными".

Ее в эфире телеканала ARD раскритиковал кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.

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Что заявил Мерц об отправке войск

Как говорит соперник действующего канцлера Олафа Шольца, подобный вопрос пока никого не беспокоит. Он напомнил, что война в Украине по состоянию на сегодня продолжается, одновременно заметил, что Россия, по-прежнему, жестоко действует против гражданского населения. В этом он придерживается аналогичной позиции Шольца.

Немецкий канцлер так же ранее отверг возможность отправки немецких военных в Украину. В то же время Шольц уклонился от ответа на вопрос о том, может ли Германия участвовать в силах безопасности для поддержания прекращения огня в Украине, если такая договоренность все же будет достигнута.

О сухопутных войсках для меня в этой военной ситуации не может быть и речи. Я исключаю, что в нынешней ситуации в Украину будут направлены немецкие войска или солдаты,

– заявил он.

Напомним, ранее кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна делает недостаточно для помощи Украине. По мнению Мерца, ситуация на фронте сейчас очень нестабильная. Поэтому Мерц готов поставить Путину ультиматум в отношении Taurus, если он станет новым канцлером Германии.