Фрилансер или компания-подрядчик: как справиться с муками выбора

Владельцы бизнеса или стартапа отдают разработку программного продукта на аутсорсинг по многим причинам. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Как выбрать надежного исполнителя проекта

Опытные клиенты не испытывают трудностей на этом этапе, а вот люди, которые впервые рассматривают вариант привлечения внештатных специалистов для разработки веб- и мобильных приложений, сталкиваются с дилеммой: кого выбрать – фрилансера или компанию-подрядчика?

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Хотя партнерство с компанией для работы над проектом или продуктом, как правило, является вариантом для крупных компаний и предприятий, не следует пренебрегать нишей внештатных фрилансеров. Такие специалисты предоставляют услуги малым и средним организациям, стартапам и могут облегчить работу над проектом.

Независимо от того, склоняется ли организация к найму фрилансера или компании, всегда важно тщательно изучить портфолио как первых, так и вторых. Это, безусловно, должно подкрепляться отзывами других клиентов, учитывая как профессиональные, так и soft skills.

Работа с компанией-подрядчиком

Для начала, чтобы свести к минимуму риски, рекомендуем подписать договор. Это будет способствовать своевременному и надлежащему выполнению оговоренных договоренностей с обеих сторон в оговоренные соглашением сроки. При поиске надежного и квалифицированного поставщика услуг по разработке программного обеспечения, будь то фрилансер или компания, всегда анализируйте все плюсы и минусы, учитывайте потенциальные риски и держите в фокусе планы, которые вы разработали для своего бизнеса.

Нанимать компанию по разработке программного обеспечения является более надежным выбором с точки зрения профессиональной работы, рабочих отношений, качества конечного продукта и безопасности. Такие компании, как правило, состоят из разного рода экспертов для обеспечения полного цикла услуг.

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К преимуществам работы с компанией можно отнести:

технологическую базу и экспертизу, ведь компании предлагают более широкий спектр технологий и могут выполнять несколько задач одновременно, что не влияет на качество выполняемой работы.

Наличие договорных обязательств обеспечивает своевременную реализацию проекта.

С компанией вы получаете команду профессионалов, которые уже ладят между собой, что минимизирует трудности в коммуникации.

Многие компании имеют постоянные обучающие программы для своей команды, чтобы помочь повысить уровень предоставления услуг.

Компании, а также все члены команды подписывают контракты и NDA, подтверждая их обязанности, роли, юридическую ответственность и неразглашение какой-либо информации, связанной с проектом. Офисы часто защищены и безопасны в соответствии со стандартами и правилами.

К минусам работы с компанией можно отнести:

более высокая стоимость – разработчики в компании стоят больше, чем фрилансеры, и если проектная команда состоит из нескольких разработчиков, которые будут работать несколько месяцев, нужно быть готовым к большей цене за работу.

Существуют тысячи компаний, предлагающих часто схожий набор услуг, и выбрать самый оптимальный вариант может быть существенно сложнее, чем нанять фрилансера.

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Работа с фрилансером

Часто фрилансеров нанимают для конкретного проекта с простой договоренностью: проделай работу и получи оплату. Также практикуется частичная предоплата, заморозка суммы до выполнения проекта для дополнительных гарантий и т.д.

Преимущества работы с фрилансером:

обычно разработчики-фрилансеры стоят на 20 – 30% ниже, чем компании по разработке программного обеспечения.

Легко найти, ведь существует множество платформ, где можно найти необходимого специалиста и сразу начать с ним сотрудничество.

Как правило, фрилансеры являются замечательными экспертами в своей области, так как имеют возможность изучить ту или иную сферу.

В отличие от штатных работников, имеющих определенные права по закону, фрилансеры работают по контракту. Остается только платить за проделанную работу.

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Работа с фрилансерами имеет и минусы:

меньшие гарантии конфиденциальности информации клиента. Кроме того, трудно определить законодательство, которого придерживаются стороны. Постоянная работа на дому не обеспечивает необходимого уровня информационной безопасности.

Внештатные разработчики часто выполняют самостоятельно несколько проектов одновременно, также существует риск потери контакта на дни или недели.

Если посреди проекта окажется, что нужно привлечь специалиста из другой отрасли, придется искать и нанимать еще одного фрилансера.

При выборе подрядчика ориентируйтесь на свои нужды

Компании обычно устанавливают более высокие ставки за свои услуги из-за больших затрат и разнообразия выполняемых видов деятельности. Поэтому преимущественно крупные компании, малый и средний бизнес, прежде всего, нанимают компании-подрядчиков, а не фрилансеров.

Малые предприятия или стартапы обычно обращаются за помощью к фрилансерам для выполнения конкретной задачи. Если у организации ограничены средства, еще нет готового продукта, то наем внештатного специалиста-фрилансера может быть хорошим вариантом.

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