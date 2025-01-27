Россияне пытаются прорвать оборону на Торецком и Краматорском направлениях, – Волошин

В Донецкой области российские захватчики пытаются прорвать оборону ВСУ на Торецком и Краматорском направлениях. В самом Торецке и Часовом Яру наши бойцы ведут бои в городской застройке.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет с фронта представителя оперативно-стратегической группировки "Хортица" Назара Волошина.

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Где оккупанты пытаются прорваться на фронте

Назар Волошин рассказал, что в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" продолжаются интенсивные бои. В частности, противник без успехов пытался штурмовать позиции в Волчанске на Харьковском направлении.

На Купянском направлении, по данным спикера, противник также безуспешно проводил наступательные действия в районах Колесниковки, Загрызово, Песчаного и Петропавловки.

Военный подчеркнул, что на Лиманском направлении Россия атаковала позиции Сил обороны возле Копанки, Грековки, Новоегоровки, Колодязов и Ямполовки. Позиции украинские войска не потеряли.

На Краматорском и Торецком направлениях российские войска пытались прорвать нашу оборону неподалеку Ступочек, Предтечиного, Белой Горы, Крымского и Щербиновки. Боевые действия высокой интенсивности продолжались в городской застройке Часового Яра и Торецка,

– отметил Волошин.

По словам представителя ОСГВ "Хортица", по Часовому Яру противник совершил 150, а по Торецку – 91 артиллерийский обстрел и один авиаудар КАБом. Также оккупанты активно применяли БпЛА различных типов.

Назар Волошин подчеркнул, что из-за штурмовых действий и огневого воздействия врага на этих направлениях некоторые украинские позиции разрушены. Сейчас проводят мероприятия, чтобы не допустить ухудшения тактического положения.

На Покровском направлении, как рассказал Волошин, продолжались тяжелые бои в Лисовке, Зеленом, Котлином, Надиевке и Шевченко. Также оккупанты атаковали позиции наших войск неподалеку Водяного Второго, Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Удачного, Успеновки, Дачного и Янтарного.

На Новопавловском направлении российские захватчики при поддержке артиллерии и беспилотников проводили наступательные действия в районах Нового Комара, Разлива и Улаклы.

"Продолжаются бои в Великой Новоселке. По нашим позициям в этом населенном пункте враг совершил почти 30 артобстрелов. Силы обороны продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике в ходе напряженных оборонительных боев", – резюмировал спикер.

Какая обстановка сейчас непосредственно в Торецке

Представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов также в эфире национального маратона рассказал, что на Торецком направлении есть постоянная ротация российских войск. Это в принципе происходит на некоторых направлениях в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск.

Должен ли это быть какой-то окончательный рывок – трудно пока сказать. Возможно, они как-то себе его планируют. Я могу, разве что сказать, что Торецк они атакуют уже довольно давно и пока они успеха в этом не имели,

– отметил военный.

Он также отметил, что несмотря на то, что оккупанты разрушили значительную часть города, несмотря на то, что они из некоторых районов пытались украинцев вытеснить и взяли под контроль отдельные пункты, но выбить наших военных из города им пока не удалось.