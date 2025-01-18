Нехорошие новости с фронта: что сейчас происходит на главных направлениях

События на фронте начали динамично развиваться. Проанализирую различные направления и основные – Покровский и Новопавловский.

Решающий момент – штурм Покровска

Российская группировка войск "Центр" продолжает предпринимать попытки развития своего успеха к югу от Покровска в полосах наступления 41-й и 2-й общевойсковых армий. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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С этой целью на относительно небольшом отрезке фронта (от Даченского до Новотроицкого) вражеское командование сосредоточило сразу несколько частей и соединений. Фактически сейчас к югу от Покровска наступает довольно своеобразная ударная группировка противника – мешанина частей и соединений сразу двух армий. Стоит добавить, что южнее этого сектора в наступлении задействовано еще одно соединение (90 танковая дивизия), которое теперь вошло в состав 41-й ЗВА.

Чтобы установить более-менее централизованное управление всеми войсками УВ "Центр", действующих к югу от Покровска, вражеское командование сделало две основные вещи – передало общее командование этой ордой командованию 41-й ЗВА, а также ввело в состав этой армии 90 танковую дивизию, которая ранее действовала как отдельное соединение;

Благодаря всем этим мерам оккупанты теперь имеют значительное преимущество в силах и средствах на этом направлении. Они достаточно медленно, но уверенно продвигаются вперед в указанной полосе.

Передовым подразделениям 55-й ОМСБр, очевидно, удалось за последние 2 – 3 дня не только перерезать дорогу Покровск – Межевая, но и значительно расширить этот клин, начав бои уже за села Удачное и Котлино.

В свою очередь, 74-я ОМСБр противника также сумела "вцепиться" в село Зверево, настойчиво атакуя в направлении Песчаное – Зверево.

Штурмовые подразделения 433-го МСП, усиленные рядом подразделений 239-го танкового полка и 87-го, продолжают попытки продвигаться на запад обоими берегами реки Солоная, в направлениях Соленое – Новосергеевка и Нововасильевка – Успеновка. Однако в отличие от своих коллег, которые нацелены на обход Покровска с юго-запада, они не имеют таких значительных тактических успехов. Им удалось начать бои за Успеновку и продвинуться вдоль северного берега реки Солоная на несколько сотен метров.

Подразделения 35-й ОМСБр россиян, действующих к югу и юго-востоку от Покровска, продолжают упорные атаки на общем направлении Даченское – Чунишино и Зеленое – Чунишино, пока – с минимальными результатами.

Также части и подразделения из состава 27-й МСД 2-й ЗВА, при поддержке ряда подразделений 137-й ОМСБр 41-й ЗВА, с теми же результатами атакуют в направлении Николаевка – Мирноград, Николаевка – Проминь, на восток от города.

Продолжает развиваться история наступления подразделений 41-й и 51-й ЗВА противника в районе Воздвиженки. Здесь, очевидно, местное российское командование решило не гнаться за журавлем в небе (мчаться вперед в сторону дорожной развязки на дороге Покровск – Бахмут), а попробовать поймать синицу – замкнуть внутренние фланги в районе села Елизаветовка.

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С этой целью россияне вели одновременные атаки – как со стороны Воздвиженки в сторону Елизаветовки, так с рубежа Новоторецкое – Тимофеевка через реку Казенный Торец также в сторону Елизаветовки.

Цель очевидна – обойти позиции украинских подразделений, которые продолжают обороняться к северу от хуторов Тимофеевка и Лозоватское. Пока врагу не удалось "поймать синицу", но он проявляет достаточную настойчивость в этом вопросе.

Вражеское командование на Покровском направлении явно стремится достичь решительного успеха благодаря сосредоточению своих усилий (очевидно, сверх всякой меры) на выбранном направлении – на юг и юго-запад от города.

Поэтому важнейшим вопросом является то, имеет ли командование УВ "Центр" соответствующие резервные силы для "развития успеха" (читай: непосредственного штурма Покровска). Сейчас в зонах обеих российских армий таковыми можно считать подразделения двух бригад из состава 2-й ЗВА – 15-й и 30-й ОМБСр, а также 348-го МСП, который проходит пополнение и восстановление боеспособности в тылу этой же армии. Одна бригада уже развернута на самом острие и частично используется там для усиления. Другая – до сих пор дислоцируется на юго-восток от города в зоне своей "штатной" армии – 2-й ЗВА.

Насколько я понимаю, командования обеих армий имеют опосредованное отношение к решению о введении этих сил и средств в бой. Очевидно, что командование ГВ "Центр" самостоятельно придерживает их именно на решающий момент. Каким, очевидно, станет штурм самого Покровска.

Ситуация на Новопавловском направлении

Здесь продолжает обостряться ситуация на остатках Кураховского плацдарма. В частности, 90-я ТД противника продолжает медленно продвигаться вперед на таких направлениях:

Новоелизаветовка – Надиевка. Надиевка до сих пор обороняется, но враг достаточно устойчив;

Ясеново – Новоандреевка. После оккупации Ясенового враг пытается обойти Новоандреевку с юга;

на линии Славянка – Петропавловка действуют подразделения 428-го мотострелкового полка и 67-го мотострелкового полка при поддержке отдельных подразделений 6-го танкового полка. Прогресс у них есть, но незначительный.

Гораздо опаснее действия 110-й мотострелковой бригады россиян из состава 51-й ЗВА и 114-й мотострелковой бригады из состава этой же армии, перегруппированной сюда с южного фланга. Они упорно продвигаются вдоль реки Волчья в направлении Шевченко – Андреевки. Хотя пока что им даже не удалось зацепиться за последнюю, они упорно атакуют именно в этом направлении и к северу от него.

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Очевидно, что их сдерживают украинские подразделения, которые обороняются к югу от Петропавловки. Поэтому перемещение с южного фланга остатков плацдарма на север 114-й ОМБСр представляется вполне логичным со стороны противника. Учитывая, что село Андреевка имеет одно из ключевых значений для ситуации во всем этом выступлении.

Тем временем противник продолжает фронтальное вытеснение наших подразделений с северного берега реки Сухие Ялы, действуя с востока в направлении Курахово – Дачное и Дальнее – Дачное. В то же время с юга, непосредственно через реку, пытаются атаковать в районе Янтарного и в районе Зеленовки подразделения 39-й ОМСБр и 36-й ОМСБр. Врагу удалось полностью оккупировать Янтарное, и сейчас он ведет упорные бои за село Дачное.

Поэтому надо отметить две особенности, которые стали очевидными для Покровского направления, на этом этапе.

Украинским войскам, пусть и постепенно, с жесткими арьергардными боями, но все же придется полностью отойти из остатков Кураховского выступления. Перспективы их удержания постепенно ухудшаются.

Командование россиян постепенно устраняет путаницу в управлении и взаимодействии своих сил, участвующих во фронтальном вытеснении и на флангах. Резкая и быстрая перегруппировка 114-й ОМСБр на наиболее "перспективный" участок, которым она стала буквально несколько дней назад, является достаточно красноречивым подтверждением этого.

Несколько коротких сообщений с других направлений

Оборона Великой Новоселки подходит к своему логическому завершению. Подразделения 127-й МСД 5-й ЗВА противника захватили села Нескучное и Времевка. Таким образом они сделали дальнейшее удержание Великой Новоселки очень и очень маловероятным. Более того, даже если украинское командование примет решение о выходе из Великой Новоселки, то успешно его выполнить будет очень сложно.

В Торецке и Часовом Яре продолжаются тяжелые городские бои. Оккупанты упорно прорываются через центр Торецка к его западной и северной окраинам. В Часовом Яре враг также медленно продвигается и пытается полностью взять под контроль северную часть города. Сейчас оккупантам удалось закрепиться в районе "Северный".