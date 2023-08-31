Получил ранения под Пятихатками и не дожил до 24-летия: на фронте погиб Герой из Волыни
Война, которую развязала Россия против Украины, забирает жизни лучших дочерей и сыновей. Так, на фронте погиб защитник из Волыни, который неделю не дожил до дня рождения.
О потере сообщает Гороховский городской совет, что на Волыни. Пулеметчик Александр Дмитриев получил ранения, его госпитализировали, но жизнь молодого защитника не удалось спасти.
Важно Спасибо за жизнь и будущее: как в День памяти в городах Украины чествовали павших защитников
Был добрым, искренним и верным родному краю
Александр Дмитриев с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту родной страны. Его мобилизовали на военную службу пулеметчиком в 3 стрелковом отделении 1 стрелкового взвода 1 стрелковой роты.
Во время выполнения боевого задания 28 августа Герой получил ранения при обстреле из ПТРК в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. К сожалению, не приходя в сознание, Александр скончался в больнице в результате несовместимых с жизнью травм.
Защитник неделю не дожил до своего дня рождения – 7 сентября ему должно было исполниться 24 года. Из родных у Героя остались только братья.
Веселый, жизнерадостный Александр легко шел на контакт с людьми, был очень коммуникабельным, любил общаться,
– вспоминают о Герое в общине.
В Гороховской общине у Символического Креста борцам за свободу и независимость 30 августа встретили Александра Дмитриева. Чин похорон будет проходить 31 августа в 11:00 от родного дома павшего в селе Ольховка. Как сообщили в горсовете, отпоют Александра в храме Покрова Пресвятой Богородицы и похоронят на местном кладбище. В общине также объявили трехдневный траур.
Погибший Герой Александр Дмитриев / Фото Гороховский городской совет
Мучительные потери Украины в войне
- На фронте погибла украинская гребля Алла Коверене. Во время выполнения боевого задания под Купянском 10 августа она попала под вражеский обстрел. К сожалению, Алла Коверене погибла на месте от попадания российского снаряда.
- В боях на передовой погиб 21-летний Савелий Федан. Парень встал на защиту страны с первых дней полномасштабного вторжения. Также он был известен благодаря участию в шоу "Х-Фактор".
- При выполнении боевого задания на войне трагически погиб депутат Киевского городского совета Сергей Ильницкий, с позывным "Сокол". Герой был первым заместителем командующего Украинской добровольческой армией Дмитрием Ярошем. Кроме того, он также был командиром отряда "Юг" УГА в составе 28-й отдельной механизированной бригады. Он принимал участие в деоккупации украинских территорий в Донецкой области на Бахмутском направлении.