Получил ранения под Пятихатками и не дожил до 24-летия: на фронте погиб Герой из Волыни

Война, которую развязала Россия против Украины, забирает жизни лучших дочерей и сыновей. Так, на фронте погиб защитник из Волыни, который неделю не дожил до дня рождения.

О потере сообщает Гороховский городской совет, что на Волыни. Пулеметчик Александр Дмитриев получил ранения, его госпитализировали, но жизнь молодого защитника не удалось спасти.

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Был добрым, искренним и верным родному краю

Александр Дмитриев с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту родной страны. Его мобилизовали на военную службу пулеметчиком в 3 стрелковом отделении 1 стрелкового взвода 1 стрелковой роты.

Во время выполнения боевого задания 28 августа Герой получил ранения при обстреле из ПТРК в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. К сожалению, не приходя в сознание, Александр скончался в больнице в результате несовместимых с жизнью травм.

Защитник неделю не дожил до своего дня рождения – 7 сентября ему должно было исполниться 24 года. Из родных у Героя остались только братья.

Веселый, жизнерадостный Александр легко шел на контакт с людьми, был очень коммуникабельным, любил общаться,

– вспоминают о Герое в общине.

В Гороховской общине у Символического Креста борцам за свободу и независимость 30 августа встретили Александра Дмитриева. Чин похорон будет проходить 31 августа в 11:00 от родного дома павшего в селе Ольховка. Как сообщили в горсовете, отпоют Александра в храме Покрова Пресвятой Богородицы и похоронят на местном кладбище. В общине также объявили трехдневный траур.



Погибший Герой Александр Дмитриев / Фото Гороховский городской совет

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