Принял последнее сражение на Запорожье: погиб 24-летний военный из Львовщины

Защищая Украину, погиб старший солдат Львовской области Тарас Лозовый. Он являлся оператором отделения управления командира батареи минометной батареи. Парню было 24 года.

Герой принял свое последнее сражение на Запорожье. Защитник выполнял боевое задание и получил смертельное ранение.

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Герой вернется домой "на щите"

Страшное известие в нашем обществе – "на щите" домой возвращается Тарас Павлович Лозовый. Он был старшим солдатом, оператором отделения управления командира батареи минометной батареи и механизированного батальона воинской части,

– указано в письме городского совета.

10 ноября тело Героя встретили земляки и близкие на малой родине.

Как говорится в сообщении городского совета, церемония прощания состоится в субботу, 11 ноября, в селе Суходолы Бродовского района в 12:00.

Потери Украины в войне

В Запорожье полег Марк Данилюк. Герою навсегда будет 22 года. Защитник был родом из Ковеля Волынской области.

В Донецкой области погиб командир взвода и мастер-сержант Виталий Павлюк, выполняя боевое задание.

Матрос Андрей Завгородний, не вернулся по боевой задаче в населенном пункте, который расположен на левом берегу Херсона и не контролируется Вооруженными Силами Украины.

Редакциявыражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Светлая память.