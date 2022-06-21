На фронте появились немецкие Panzerhaubitze2000, – Резников

Алексей Резников сообщил, что гнать российских оккупантов из Украины нашим военным теперь помогают немецкие гаубицы. На фронт уже отправили Panzerhaubitze2000.

На передовой также есть украинский экипаж, который научился использовать самоходное орудие-гаубицу. Министр обороны подчеркнул, что новое оружие на фронте используется на все 100%.

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В украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze2000 с подготовленными украинскими экипажами. Это уже 6-й вид артиллерии 155 калибра, усиливающий нашу оборону,

– рассказал Резников.

Он добавил, что наши воины уже бьют по оккупантам с помощью M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar. А теперь к этому "клубу лучших" присоединились и Ph2000.

Резников поблагодарил министров обороны Германии и Нидерландов за помощь Украине. Он отметил, что сейчас украинские артиллеристы "принесут тепло" на поле боя.

Шольц заверил, что Украина будет первой получать оружие

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что у Берлина есть большой список клиентов на оружие, которые ожидают его по 2 – 3 года. Все потому, что военные должны научиться пользоваться оружием, иначе его не отправят.

Однако теперь вооружение будут предоставляться в первую очередь Украине, которая борется с российской агрессией. Шольц заверил, что вся техника, которую пообещали дать Киеву, придет вовремя.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что даже если партнеры не предоставят нашему государству военную помощь, украинцы все равно будут обороняться. Наш народ пойдет на российских солдат с лопатами, но свою землю и свободу оккупантам не отдаст.

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Заметим, что максимально помочь Украине победить российскую армию пытаются США. Да, в Пентагоне рассматривают возможность отправить нашему государству еще несколько единиц реактивных систем залпового огня HIMARS. 4 установки могут предоставить уже в пределах следующей помощи.

Пока эту идею еще обсуждают, ведь некоторые партнеры опасаются, что ВСУ будут использовать ракеты для атак объектов на территории России.

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