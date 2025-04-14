У Путина стало больше страхов: что изменилось на оккупированных территориях

Грузопоток из временно оккупированного Мариуполя с похищенными недрами увеличился ориентировочно в 2 –3 раза по сравнению с прошлым годом. Это указывает на очень интересные вещи, которые происходят внутри России с точки зрения влияния и контроля над оккупированными территориями.

Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, сейчас оккупанты активно воруют донецкий уголь.

Актуально Такого раньше не было: россияне воруют вдвое больше зерна с оккупированных территорий Украины

Политика Кремля тотально меняется

ФСБ снова побеждает и теперь берет под контроль все оккупированные территории, в частности устанавливают полный контроль над Луганщиной, Запорожьем, Херсонщиной, а не только над Донецкой областью.

Это опять же означает тотальную переменную политику Кремля и что у Путина страхов стало больше. Он требует более жесткого и репрессивного тотального контроля,

– сказал Андрющенко.

По его словам, будет много процессов происходить и на России, и на оккупированных территориях. В частности, это проявляется в таких мелочах, которые, например, ограбления угля.

К тому же вероятно, так называемое руководство оккупированных территорий, в частности, Балицкий, Сальдо, Пасечник, в краткосрочной перспективе пойдет на "повышение", а потом потеряется как часто бывает с другими коллаборационистами.

В то же время россияне на оккупированных территориях отключили мобильную связь местным жителям и требуют переоформления российских сим-карт.