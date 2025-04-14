Про це 24 Каналу сказав керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, зараз окупанти активно крадуть донецьке вугілля.

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Політика Кремля тотально змінюється

ФСБ знову перемагає й тепер перебирає під контроль всі окуповані території, зокрема встановлюють повний контроль над Луганщиною, Запоріжжям, Херсонщиною, а не лише над Донецькою областю.

Це знову ж таки означає тотальна змінну політику Кремля й що в Путіна страхів побільшало. Він потребує більш жорсткого та репресивного тотального контролю,

– мовив Андрющенко.

За його словами, буде багато процесів відбуватися і на Росії, і на окупованих територіях. Зокрема, це проявляється у таких дрібницях, які, наприклад, пограбування вугілля.

До того ж ймовірно, так зване керівництво окупованих територій, зокрема, Балицький, Сальдо, Пасічник, в короткостроковій перспективі піде на "підвищення", а потім загубиться як часто буває з іншими колаборантами.

Водночас росіяни на окупованих територіях відключили мобільний зв'язок місцевим жителям і вимагають переоформлення російських сім-карт.