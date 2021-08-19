Оккупанты задержали крымских татар с ребенком на админгранице с оккупированным Крымом

Оккупационные спецслужбы более чем на 4 часа задержали 4 человек на КПП "Армянск". Такие действия оккупанты называют "стандартной проверкой", однако задержание было незаконным.

Оккупанты в ночь против 19 августа задержали 3 крымских татар, один из которых был с 12-летней дочерью. Причин задержания им никто не сообщил.

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Задержанных отпустили утром

Оккупационная ФБС задержала Юнуса Валиева с дочкой Инсаф, Эльдара Енверова и Эмиля Беялова около 3 ночи и удерживала их до 7:20 утра. Адвокат Эдем Самедляева сразу же, когда узнал о задержании, позвонил на горячую линию ФСБ. Там ему ответили, что ничего необычного не случилось. То, что происходило на КПП "Армянск" назвали "стандартной проверкой".

Адвокат утверждает, что такие действия оккупационных спецслужб нерегламентированные, а потому незаконные.

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