ФСБ, Кадыров и Минобороны России – заодно: почему появились упреки о конфликте
Все эти псевдоконфликты между попадающими в медийное поле российскими элитами существуют исключительно для того, чтобы разрядить внутреннюю обстановку в обществе, где есть люди, которым нужна победа любой ценой и хорошие новости.
Об этом во время стрима для 24 канала рассказал российский журналист и шеф-редактор издания Insider Тимур Олевский. Он также отметил, что этот "конфликт" между Министерством обороны России, ФСБ и Кадыровым звучит дико. Ведь все эти люди – одно и тоже.
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По словам Тимура Олевского, кадыровцы и Пригожин заявляют, что проиграли в Лимане. Говорят, что видят всех, кто допустил ошибку.
Полный стрим с Тимуром Олевским: смотрите видео
Конечно, они оправдывают Путина и убеждают всех, что кремлевский карлик не понимает, как работает война,
– говорит Олевский.
По его словам, именно поэтому все эти персоны пытаются задобрить внутреннего потребителя на фоне постоянных проигрышей России на поле боя и активно обсуждают то, почему следует публично наказать какого-нибудь генерала.
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