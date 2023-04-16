ФСБ может вербовать молодых украинцев в случае потери контроля над оккупированными территориями, – ISW
Источник:ISW
Россия может пытаться вербовать украинскую молодежь на временно оккупированных территориях Украины. К таким действиям оккупанты будут прибегать в случае, если Россия потеряет контроль над некоторыми оккупированными территориями.
Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что россияне хотят использовать нашу молодежь для своих целей. Так, они, вероятно, привлекли российскую ФСБ в попытках преследовать молодежь.
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Какие действия в отношении молодежи предпринимает Россия
Кремль на временно оккупированных территориях Украины хочет использовать нашу молодежь для правоохранительных и контрпартизанских целей.
Как доказательство ISW напоминает, что директор российского ФСБ Александр Бортников провел совещание "Усовершенствование противодействия терроризму в сфере образования и молодежной среды". Касалось оно и украинской молодежи на временно оккупированных территориях. На встрече был и Герасимов. Участники обсуждали, как реализовать программы "противодействия экстремистским настроениям среди молодежи, в том числе на оккупированных территориях Украины".
Более того, коллаборант Балицкий заявил, что якобы Росмолодежь контролирует развитие масштабной "образовательной" программы "Генерация Юга" в оккупированной части Запорожской области. Деятельность должны проводить в "творческой и патриотической работе".
Российские оккупационные власти, вероятно, продолжат усилия, направленные на молодежь в оккупированной Украине, чтобы расширить социальный контроль на оккупированных территориях,
– заявили в ISW.
Путин хочет привлечь оккупантов на выборах
- В ISW объяснили, зачем партия Путина "Единая Россия" хочет привлечь в выборах 2023–2024 годов военных, принимавших участие в войне в Украине. В частности, так Кремль хочет утвердиться как провоенная партия.
- Аналитики американского Института изучения войны отметили, что привлечение военнослужащих как политических кандидатов во время войны типично для общества, которое проводит выборы, независимо от того, насколько честны или важны они.
- Однако в ISW также считают, что российский диктатор стремится использовать оккупантов как публичное лицо партии, чтобы их поддержали военные и члены их семей. Так, Кремль хочет утвердить свою партию – как возглавляющую провоенное движение.