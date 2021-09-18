ФСБ мстит: оккупанты предъявили новые обвинения политзаключенному Ахтемову, – адвокат
Источник:фейсбук Николая Полозова
Задержанному в Крыму Асану Ахтемову оккупанты предъявили новые обвинения. Показания Федеральная служба безопасности России выбивала нечеловеческими пытками.
О новых обвинениях Ахтемову от оккупантов в сети сообщил адвокат Николай Полозов.
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Ахтемову предъявили новые обвинения
Асану Ахтемову следствие ФСБ ужесточило обвинение. К ранее выдвинутым обвинениям в "совершении диверсии" добавили организованную группу лиц и приобретение, хранение взрывчатых веществ группой лиц,
– отметил защитник.
Он уточнил, что санкция по этим статьям предусматривает заключение сроком от 12 до 20 лет и от 10 до 15 лет.
Кроме этого, подчеркнул Полозов, показания "были выбиты бесчеловечными пытками".
В то же время адвокат Ахтемова Айдер Азаматов рассказал "Крым. Реалии", что ужесточение обвинения в отношении Ахтемова является "местью ФСБ за отказ от первых признательных показаний".
Задержание Асана Ахтемова: что известно
- В течение 3 – 4 сентября в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ задержали Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахметова и Шевкета Усеінова.
- Кроме того, тогда же поймали и заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.
- Так называемый "Киевский районный суд Симферополя" 6 сентября взял под стражу Джеляла и двоюродных братьев Азиза и Асана Ахтемових до 4 ноября.
- Их обвиняют в якобы причастности к повреждению газопровода в селе Перевальное 23 августа.
Текст сообщения Полозова:
Асану Ахтемову, обвиняемому по делу против Наримана Джелалова и братьев Ахтемова, расследование ФСБ предъявило обвинение.
К ранее предъявленному обвинению в "саботаже" добавилась организованная группа лиц и приобретение, хранение взрывчатых веществ группой лиц.
Санкция согласно этим статьям от 12 до 20 и с 10 до 15.
Показания выбили нечеловеческими истязаниями.