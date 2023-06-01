Измена изнутри? ФСБ России в ожидании поражения в войне

Лубянка идет в наступление и пытается накануне масштабной чистки из-за очевидного проигрыша России в войне против Украины, поставить во главе минобороны России и генштаба всех своих карманных генералов. Речь идет о Сергее Суровикине и Михаиле Мизинцеве.

Роль Путина может превратиться в номинальную

Я могу долго рассказывать о конфронтации ФСБ и минобороны, которая тянется еще со времен СССР, когда КГБ очень жестко конфликтовал с ГРУ. Однако когда я говорю о конкретно нынешней эпохе соперничества, то прежде всего возникает фактор наживы. Вот только сейчас финансовый фактор отошел на второй план.

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Для российских элит, которыми исторически являются представители силовых структур, острым стал вопрос выживания после признания капитуляции. Все зависит от того, кто в этот период будет иметь полноту власти в России. После поражения в Украине власть президента России будет...

Будет условно номинальной. Фактически Владимир Путин ничего уже решать не будет. Будут решать те, в руках кого будет сосредоточен основной силовой ресурс.

Эта дилемма, конфронтация силовиков, тянется со времен СССР: НКВД – армия, КГБ – армия, милиция – армия – КГБ.

Сейчас же ФСБ в ожидании поражения в войне против Украины готовит плацдарм, чтобы подмять под себя минобороны и генштаб. Для этого ФСБ максимально дискредитирует Сергея Шойгу и Валерия Герасимова через Евгения Пригожина. В свою очередь на эти места у Лубянки есть собственные кандидаты.

Карманные генералы приготовились

Не просто годами, а десятилетиями Лубянка формировала свой лояльный пул на Фрунзенской набережной. Она создавала внутри минобороны группу карманных генералов, функционирующих внутри господа "кирзачей" в интересах "фэсов". Суровикин и Мизинцев принадлежат этой группе.

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Согласно планам Лубянки, Суровикин должен будет занять должность министра обороны, а Мизинцев – должность главы генштаба в России. Таким образом, ФСБ впервые за всю свою историю получит полный контроль над всем силовым аппаратом России.

На фоне такого дисбаланса роль Путина становится номинальной и абсолютно ничего не решающей. Любая чистка в ФСБ сводится к нулю, а вот в армейской среде и не только – к максимуму. Поэтому рефлексии Пригожина и появление Мизинцева в Бахмуте в сопровождении Семы Пегова – пиар-кампания.

Сейчас ФСБ массово перекупает так называемых "военкоров", "журналистов", "экспертов", ранее работавших исключительно на минобороны, для популяризации Пригожина, Суровикина, Мизинцева. Спустя время Шойгу и Герасимов будут аутсайдерами доверия.

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Хотя они уже таковы, ведь ФСБ не жалеет инвестиций в свой проект по подчинению всей силовой компоненты в России.

Но, что самое интересное, если эта структура сможет смыть минобороны, то что ей будет стоить дать пинок под зад старому засидевшемуся на своем кресле маразматику?