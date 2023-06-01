Роль Путіна може перетворитися у номінальну

Я можу довго розповідати про конфронтацію ФСБ і міноборони, яка тягнеться ще з часів СРСР, коли КДБ дуже жорстко конфліктувало з ГРУ. Однак, коли я говорю про конкретно нинішню епоху суперництва, то насамперед виникає фактор наживи. Ось тільки зараз фінансовий фактор відійшов на другий план.

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Для російських еліт, якими історично є представники силових структур, гострим постало питання виживання після визнання капітуляції. Все залежить від того, хто в цей період матиме повноту влади в Росії. Після поразки в Україні влада президента Росії буде...

Буде умовно номінальною. Фактично, Владімір Путін нічого вже вирішувати не буде. Вирішуватимуть ті, в руках кого буде зосереджений основний силовий ресурс.

Ця дилема, конфронтація силовиків, тягнеться з часів СРСР: НКВС – армія, КДБ – армія, міліція – армія – КДБ.

Зараз же ФСБ в очікуванні поразки у війні проти України, готує плацдарм, щоб підім'яти під себе міноборони і генштаб. Для цього ФСБ максимально дискредитує Сєргєя Шойгу і Валєрія Герасімова через Євгєнія Пригожина. Своєю чергою на ці місця Луб'янка має власних кандидатів.

Кишенькові генерали приготувалися

Не просто роками, а десятиліттями Луб'янка формувала свій лояльний пул на Фрунзенській набережній. Вона створювала всередині міноборони групу кишенькових генералів, що функціонують всередині господи "кирзачів" в інтересах "фесів". Суровікін та Мізинцев належать до цієї групи.

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Згідно з планами Луб'янки, Суровікін повинен буде обійняти посаду міністра оборони, а Мізинцев – посаду голови генштабу в Росії. Таким чином ФСБ вперше за всю свою історію отримає повний контроль над всім силовим апаратом Росії.

На тлі такого дисбалансу роль Путіна стає номінальною. Він перестає будь-що вирішувати. Будь-яка чистка у ФСБ зводиться до нуля, а ось в армійському середовищі і не тільки – до максимуму. Тому рефлексії Пригожина та поява Мізинцева в Бахмуті у супроводі Сьоми Пєгова – піар-кампанія.

Зараз ФСБ масово перекуповує так званих "воєнкорів", "журналістів", "експертів", які раніше працювали виключно на міноборони, для популяризації Пригожина, Суровікіна, Мізинцева. Через деякий час Шойгу та Герасимов будуть аутсайдерами довіри.

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Хоча вони вже такими є, адже ФСБ не шкодує інвестицій у свій проєкт з підпорядкування всієї силової компоненти в Росії.

Але, що найцікавіше, якщо ця структура зможе змити міноборони, то що їй вартуватиме дати стусан під зад старому маразматику, який вже засидівся на своєму кріслі?