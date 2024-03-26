В ФСБ заявили, что Буданов "законная цель для России": в ГУР ответили

Директор ФСБ заявил, что Кирилл Буданов якобы является законной целью для России. Однако в украинской разведке указали на тех, кто действительно законная цель в этой войне.

Так, директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Буданов является целью для российских войск и прибегнул к угрозам. Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил в комментарии 24 Каналу, что законной целью для правосудия являются именно российские оккупанты.

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Российская ФСБ прибегает к угрозам в сторону Буданова. Бортников выдал абсурдное заявление, мол, его ликвидация "впереди".

В тех заявлениях кремлевских старцев и военных преступников нет ничего нового. Собственно без подобных заявлений прекрасно известно, что государство-агрессор, государство-террорист ведет геноцидную войну против Украины и так, в том числе против военно-политического руководства нашего государства. Для Кирилла Буданова это не первые подобные угрозы, ну и так же это признак эффективности его работы, как Главного управления разведки Министерства обороны Украины,

– сказал Юсов.

Представитель ГУР МО отметил, что законной целью для справедливого правосудия является именно военные преступники, которые виновны в многочисленных преступлениях против гражданских и военных украинцев.

Законной целью для справедливого правосудия являются именно военные преступники и руководители режима Путина, которые виновны в многочисленных преступлениях против человечности, против украинцев, как гражданских, так и военных. И справедливое наказание обязательно будет,

– подчеркнул Андрей Юсов.