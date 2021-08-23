ФСБ задержала украинца в России: подозревают в шпионаже

Федеральная служба безопасности России задержала гражданина Украины в городе Тула. Его якобы поймали "на горячем" во время сбора секретной информации.

Российские спецслужбы заявили, мол, украинец собирал сведения о новых образцах оружия и технической документации к ним. Задержанного подозревают в работе на украинскую разведывательную службу.

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Что грозит украинцу в России

"Иностранец по заданию разведслужб Украины осуществлял поиск сотрудников русских секретных оборонных предприятий", – говорится в пресс-службе российской ФСБ.

Украинцу инкриминируют вербовку россиян и получение от них информации о разработке в сфере стрелкового вооружения. По факту шпионажа против него открыли уголовное производство.

Мужчине в России грозит до 20 лет заключения по факту "шпионажа". Следственные действия продолжаются.

Как ФСБ задерживала украинца в России: смотрите видео "РИА Новости"

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