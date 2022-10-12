ФСБшики с семьями массово выезжают из Херсона: им выдали "план эвакуации"
Украинские военные продолжают освобождать от оккупантов населенные пункты в Херсонской области. Поэтому миньоны Кремля начинают бежать из региона. Известно, что ФСБшикам выдали "план эвакуации", они вместе с семьями массово покидают Херсонскую область.
Об этом 24 каналу сказал военнослужащий ВСУ, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. По его мнению, россияне понимают, что долго задерживаться им на оккупированной территории Херсонской области не удастся.
Только гражданский транспорт: как россияне в Херсоне прячутся от артиллерии ВСУ
Он отметил, что сегодняшняя информация о том, что ФСБшникам дали "планы эвакуаций" с оккупированных территорий, это подтверждает.
5 октября была доказана информация, что 12 микроавтобусов с семьями ФСБшников выехали из Новой Каховки в Крым. Такая же информация относительно Херсона – что ФСБшники уже начали эвакуировать оттуда свои семьи,
– объяснил Хлань.
По его словам, становится ясно, что они получают инструкции по эвакуации, ведь не смогут удержаться здесь надолго.
"ФСБшники вывозили микроавтобусами из Новой Каховки свои семьи вместе с тем, что они там украли. Ведь они как раз больше занимались рейдерами и ограблениями", – заверил депутат.
Хлань рассказал о бегстве ФСБшников из Херсона: видео
В то же время, как заметил Хлань, личный состав российской армии сейчас ищет способы, как сдаваться в плен. "Ведь для них не будет никакого "плана эвакуации". Поэтому единственный шанс сохранить свою жизнь – это сдаться в плен и пополнить обменный фонд", – ответил он.
ВСУ освобождают Херсонскую область: последние новости
- Вооруженные Силы Украины активно отвоевывают Херсонскую область и освобождают украинские города и села от российских оккупантов. В последние 10 дней наши защитники взяли под свой контроль уже 29 населенных пунктов области.
- Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань подчеркнул, что 5 из этих населенных пунктов были освобождены сегодня, 12 октября.
- В общей сложности наши защитники отвоевали у россиян уже 1170 квадратных километров украинской земли. Благодаря этому они выровняли линию фронта, где раньше фактически взяли оккупантов в котел.
- Видя темпы украинских военных, россияне часто решают убегать от них. Бывают случаи, когда они бросают все, что имели, даже российскую технику. Так, наши военные обнаружили в Херсонской области целый заброшенный танковый батальон Т-62.
- Кроме того, ВСУ не дают расслабиться захватчикам и в оккупированных населенных пунктах. К примеру, утром 11 октября очередную поставку "хлопка" получили в Херсоне.