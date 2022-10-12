ФСБшики с семьями массово выезжают из Херсона: им выдали "план эвакуации"

Украинские военные продолжают освобождать от оккупантов населенные пункты в Херсонской области. Поэтому миньоны Кремля начинают бежать из региона. Известно, что ФСБшикам выдали "план эвакуации", они вместе с семьями массово покидают Херсонскую область.

Об этом 24 каналу сказал военнослужащий ВСУ, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. По его мнению, россияне понимают, что долго задерживаться им на оккупированной территории Херсонской области не удастся.

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Он отметил, что сегодняшняя информация о том, что ФСБшникам дали "планы эвакуаций" с оккупированных территорий, это подтверждает.

5 октября была доказана информация, что 12 микроавтобусов с семьями ФСБшников выехали из Новой Каховки в Крым. Такая же информация относительно Херсона – что ФСБшники уже начали эвакуировать оттуда свои семьи,

– объяснил Хлань.

По его словам, становится ясно, что они получают инструкции по эвакуации, ведь не смогут удержаться здесь надолго.

"ФСБшники вывозили микроавтобусами из Новой Каховки свои семьи вместе с тем, что они там украли. Ведь они как раз больше занимались рейдерами и ограблениями", – заверил депутат.

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В то же время, как заметил Хлань, личный состав российской армии сейчас ищет способы, как сдаваться в плен. "Ведь для них не будет никакого "плана эвакуации". Поэтому единственный шанс сохранить свою жизнь – это сдаться в плен и пополнить обменный фонд", – ответил он.

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