ФСБшники занимаются мобилизацией на оккупированной Луганщине: Гайдай сказал, кого забирают

россияне продолжают принудительно мобилизовывать украинских мужчин на оккупированном Донбассе. В частности, в Луганской области уже начали работать фсбшники, забирают даже студентов и почти пожилых людей.

Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он говорит, что с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, россияне исчерпали уже почти все ресурсы для мобилизации на Донбассе.

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По его словам, местные люди признаются, что это уже не Луганская псевдореспублика, а уже женская псевдореспублика.

Кого на Донбассе забирают воевать

Сергей Гайдай подчеркнул, что россияне уже забирают даже:

студентов последних курсов,

людей почти пенсионного возраста,

людей, которые "забронированы" на стратегических предприятиях и т.д.

Вариантов откупиться у луганчан уже нет. Потому что мобилизацией начали заниматься фсбшники. А у них стоит задача – набрать это пушечное мясо и бросить их в сам ад военных событий,

– объяснил он.

Глава Луганской ОВА добавил, что используют мобилизованные в Луганской области для определения огневых позиций ВСУ.

То есть после артобстрелов бросают несколько десятков мобилизованных, как пушечное мясо, в бой, и когда наши защитники стреляют во вражеские войска, где их просто уничтожают.

"Тогда россияне видят, откуда стреляли и корректируют туда артиллерийский огонь. Мы понимаем, что это просто пушечное мясо в прямом смысле", – отметил Гайдай.

Сергей Гайдай о мобилизации в оккупированной Луганской области: видео



Мобилизация на Донбассе: главное