Как украинские патриоты купились на российскую пропаганду

Я удивлен разговорам о том, хорошо или плохо, что украинцы получали гранты от США. А также дискуссиям о том, справедливо ли наказана многодетная мать Крюкова.

Почему гранты – это хорошо

Я удивлен, что так много места в украинской реальности занимают российские нарративы. Об этом заявил Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

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Хорошо ли что есть гранты? Да, конечно хорошо. Это были деньги американских налогоплательщиков, которые заходили в Украину и оставались здесь. Что здесь вообще может быть плохого? Даже если какой-то грант был неэффективным, даже если деньги тратились на проведение мероприятий, это все равно были деньги в Украине.

Когда кто-то организовывал конференцию, то множество украинского малого и среднего бизнеса получали заказ. Зарабатывали деньги, а дальше тратили их в Украине. Найти здесь что-то плохое просто невозможно. Не говоря уже о том, что большинство грантов шло на совсем другие цели.

Украинское правительство получало большое финансирование. Украинская энергетика восстанавливалась, в частности, за гранты. Теперь есть риск, что на этот процесс повлияет остановка финансирования. Хочет ли кто-то сидеть без света? Украинский бизнес, от маленькой фирмы на Житомирщине до "Новой Почты", мог получить грантовое финансирование для реализации инвестиционных проектов и получал его. Восстановление школ и больниц происходило за грантовые средства.

Как можно говорить, что это хорошо, что финансирование остановилось? Только если вы живете в мире, где "грантоеды" – это что-то плохое. А это мир российской пропаганды. Поздравляем: если вы так думаете, вы полностью пропитаны российской пропагандой. Вы живете в рамках ценностей, которые навязала вам российская пропаганда, и сделала это не просто так. Она сделала это потому, что идет война. Вы живете в мире, который создал для вас враг, который хочет вас убить.

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Единственная претензия по санкциям против Крюковой

Одним из конструкторов этого мира была Светлана Крюкова. У меня единственная претензия к санкциям против Крюковой – почему так поздно и почему так мало? Почему она не сидит? Человек распространял российскую пропаганду годами. Издание "Страна" фактически готовило базу для оккупации Украины. Оно должно было подготовить часть общества к этому. Журналисты "Страны" так же виноваты, как и российские генералы в расстрелах в Буче, в геноциде в Мариуполе, в похищении тысяч детей. Они и дальше работают, распространяя российскую дезинформацию.

Эту дезинформацию охотно подхватывают украинцы, которые почему-то думают, что план Дональда Трампа в первую очередь опубликуют то ли на украинском, то ли на русском языке в каком-то телеграм-канале.

Как можно защищать Крюкову? Этим занимается много людей, которые считают себя патриотами. Это как – ничего личного, только бизнес? Тут вот Крюкова работает на россиян, и работает хорошо, а выходит из офиса – и уже украинская патриотка?

Еще если бы Крюкову защищали те же люди, что раньше работали на Мураева. У них цеховая солидарность – защищают Крюкову, защищают Дубинского, защищают Диордицу. Ну, хорошо, если бы Корбан. Это уже личное. Хотя также трудно осознать, как он в своей голове это разделял, строил активно укрепления против россиян, а потом имел персональные чувства к российскому агенту.

Но еще же есть множество людей, которые типа не замечали, что говорила Крюкова, что говорило ее издание, что оно делало годами. При этом эти же люди, публичные лица, говорят риторикой российской пропаганды, называя власть в Украине во время войны "режимом".

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Так кто виноват?

Конечно, сама власть также виновата. Конечно, когда не закрываешь телеграм и думаешь, что сможешь его контролировать, вдруг оказываешься в мире, построенном из российских нарративов. Но власть есть такая, которая есть. Ее до выборов не изменить. А выборов не будет, пока продолжается война.

Поэтому здесь больше вопрос к обществу, которое должно проявить свою взрослость и в первую очередь не быть полезными идиотами в руках врага. А россияне это, конечно, умеют. Врать. Распространять пропаганду. Ангажировать в свои ряды незаметно. И вот ты уже одновременно патриот Украины и говоришь лексикой российского "Первого канала". Это досадно. Это опасно. Это отвратительно.