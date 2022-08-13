G7, ЕС и ООН призвали россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС

Мировые организации призвали россию немедленно вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС. С таким призывом выступили ООН, Евросоюз и министры G7.

ЗАЭС должна быть украинской, – мир

Министры стран G7 "глубоко озабочены" серьезной угрозой, возникшей из-за захвата ЗАЭС российскими военными.

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Мы требуем, чтобы россия немедленно вернула полный контроль законному суверенному собственнику, Украине, над Запорожской атомной электростанцией, а также всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины для обеспечения их безопасной и надежной работы.

– говорится в сообщении.

Министры подчеркнули, что персонал ЗАЭС должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления. В то же время, российские военные повышают риск ядерной аварии и создают угрозу для населения Украины, соседних государств и международного сообщества.

В ООН отметили важность вывода путинских солдат и техники с территории ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии должно иметь безопасный и беспрепятственный доступ к атомной станции.

Я поддерживаю призыв к демилитаризации территории, начиная с полного вывода российских войск, и призываю МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС,

– подчеркнул глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

россияне обстреливают территорию атомной станции

11 августа российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС, а 6 августа они едва не попали в хранилище с отработанным ядерным топливом. Тогда пострадал работник станции. При этом россияне традиционно хотят в своих преступлениях обвинить ВСУ. Для этого они даже пытались созвать заседание Совбеза ООН.

Захватчики уже даже начали угрожать, что взорвут ЗАЭС, если она не будет их. Параллельно они пытаются подключить станцию к своим энергосетям в Крыму.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал ООН, МАГАТЭ и весь мир отреагировать на угрозы россии и отправить на ЗАЭС миссию безопасности.

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