G7 готовы ввести масштабные санкции против экономики России

Страны G7 готовы ввести санкции против России, которые повлекут "масштабные и немедленные последствия" для ее экономики. Ограничения наложат в случае начала наступления российских войск на Украину.

В заявлении министры финансов "Большой семерки" отметили, что наращивание армии России у границ Украины вызывает серьезное беспокойство. Они подчеркнули готовность G7 действовать быстро и решительно, чтобы поддержать украинскую экономику и усилия по определению дипломатического пути к деэскалации.

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G7 готовы коллективно ввести санкции

Согласно заявлению министров финансов, в G7 едины в решимости защищать суверенитет, территориальную целостность, а также экономическую и финансовую стабильность Украины.

В "Большой семерке" считают непосредственным приоритетом поддержку усилий по деэскалации ситуации. Любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет встречаться "быстрым, скоординированным и силовым ответом".

Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные и немедленные последствия для российской экономики,

– говорится в заявлении министров финансов.

В то же время в G7 будут продолжать следить за ситуацией и готовы в случае необходимости действовать четко, скоординировано и в кратчайшие сроки с дальнейшей экономической и финансовой поддержкой для Украины.

Санкции против России: коротко

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