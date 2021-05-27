"Большая семерка" осудила действия Беларуси в отношении самолета с Романом Протасевичем

Главы МИД стран "Большой семерки" осудили действия режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко касательно вынужденной посадки самолета Ryanair. В G7 будут добиваться, чтобы белорусские власти понесли за это ответственность.

Также министры иностранных дел призвали немедленно освободить задержанного основателя NEXTA. Это требование касается не только Протасевича, но и других политических заключенных.

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Была поставлена под угрозу безопасность пассажиров

Эта акция поставила под угрозу безопасность пассажиров и экипажа рейса. Это также было серьезной атакой на правила, регулирующие гражданскую авиацию,

– говорится в совместном заявлении глав МИД.

В G7 не исключили, что официальный Минск ждут дальнейшие санкции.

Коротко о вынужденной посадке самолета Ryanair

23 мая самолет Ryanair совершал рейс из Афин в Вильнюс. На этом самолете был основатель NEXTA Роман Протасевич со своей девушкой Софией Сапигой.

Белорусские диспетчеры сообщили о якобы угрозе заминирования.

Лайнер посадили в Минске.

Протасевича и его девушку сняли с самолета и задержали.

Международное сообщество решительно осудило действия белорусских властей. Многие страны прекратили авиасообщение с Беларусью, среди них – Украина.

ЕС продлил действие санкций против режима Лукашенко.

В "Большую семерку" входят Япония, США, Германия, Канада, Великобритания, Франция и Италия