"Большая семерка" осудила действия Беларуси в отношении самолета с Романом Протасевичем

27 мая 2021 , 13:40
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Источник:

The Australian West

Главы МИД стран "Большой семерки" осудили действия режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко касательно вынужденной посадки самолета Ryanair. В G7 будут добиваться, чтобы белорусские власти понесли за это ответственность.

Также министры иностранных дел призвали немедленно освободить задержанного основателя NEXTA. Это требование касается не только Протасевича, но и других политических заключенных.

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Была поставлена под угрозу безопасность пассажиров

Эта акция поставила под угрозу безопасность пассажиров и экипажа рейса. Это также было серьезной атакой на правила, регулирующие гражданскую авиацию,
 –  говорится в совместном заявлении глав МИД.

В G7 не исключили, что официальный Минск ждут дальнейшие санкции.

Обратите внимание! В "Большую семерку" входят Япония, США, Германия, Канада, Великобритания, Франция и Италия

Коротко о вынужденной посадке самолета Ryanair

  • 23 мая самолет Ryanair совершал рейс из Афин в Вильнюс. На этом самолете был основатель NEXTA Роман Протасевич со своей девушкой Софией Сапигой.
  • Белорусские диспетчеры сообщили о якобы угрозе заминирования.
  • Лайнер посадили в Минске.
  • Протасевича и его девушку сняли с самолета и задержали.
  • Международное сообщество решительно осудило действия белорусских властей. Многие страны прекратили авиасообщение с Беларусью, среди них – Украина.
  • ЕС продлил действие санкций против режима Лукашенко.
Автор: Ірина Пундор