Пока для G7 "не ко времени", США создали прецедент, который поможет Украине в войне

Итоги недавней встречи министров иностранных дел G7 оказались неоднозначными. Было достаточно много заявлений, в том числе и относительно усиления украинской системы ПВО. Не исключено, что скоро будет по этому поводу и какая-то конкретика. Но по одному из ключевых вопросов пока продвижения нет.

G7 оказалась не слишком инициативной

Речь идет о конфискации российских активов, арестованных на счетах в цивилизованных государствах, чтобы передать эти средства Украине.

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Главы МИД стран G7 по итогам встречи на Кипре подтвердили "непоколебимую поддержку" Украины, однако отложили вопрос передачи российских замороженных активов до следующего, 50-го саммита в июне. Пока руководители внешнеполитических ведомств стран G7 заявили, что активы агрессора будут оставаться обездвиженными до тех пор, "пока Россия не прекратит свою агрессию и не оплатит нанесенный ею ущерб".

Словом, содержательно вопрос пока отложен. Но здесь определенные новые варианты открываются в связи с недавним принятием Палатой представителей США ряда документов, некоторые из которых касаются и конфискации российских активов в США. Речь идет о так называемом REPO act.

Нас всех больше интересовала конкретная военная и финансовая помощь для Украины, поэтому он прошел, преимущественно, не слишком замеченным. Но в нем есть определенные интересные и важные для Украины положения. В частности, этот документ предусматривает возможность конфискации суверенных активов России в пользу Украины.

Важное решение, которое оказалось незамеченным

Президенту США предоставляются полномочия применить процедуру конфискации суверенных активов с последующей передачей соответствующих средств в специальные фонды (Compensation Fund, Ukraine Support Fund). При этом президент может согласовывать алгоритм передачи Украине конфискованных российских активов с государствами G7, ЕС, Австралией и другими партнерами США.

Важно Украине надо выдержать очередной отрезок времени пока Запад будет штормить

Еще интересный момент в законе о конфискации московских активов. Кроме того, что это сам по себе прецедент, там интересная еще деталь, что под потенциальную конфискацию подпадают те лица и компании, которые есть также в санкционных списках Великобритании и ЕС, но не были в списках США.

Поэтому после принятия этого акта США, фактически, указывают для всей G7 конкретный юридический механизм и инструмент, который позволит конфисковать российские активы и отдавать их Украине. Это создание важного прецедента, который нельзя будет игнорировать.

Показательно, что у россиян принятие REPO act вызвало большую истерику. Дмитрий Песков уже угрожает "обратными мерами без ограничений во времени" и все тому подобное. Пусть себе угрожают, но факт остается фактом – первый весомый шаг на пути конкретных действий по конфискации российских активов сделан.