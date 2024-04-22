G7 виявилася не надто ініціативною

Мовиться про конфіксацію російських активів, заарештованих на рахунках у цивілізованих державах, аби передати ці кошти Україні.

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Очільники МЗС країн G7 за підсумками зустрічі на Кіпрі підтвердили "непохитну підтримку" України, однак відклали питання передачі російських заморожених активів до наступного, 50-го саміту в червні. Поки що очільники зовнішньополітичних відомств країн G7 заявили, що активи агресора залишатимуться знерухомленими доти, "доки Росія не припинить свою агресію та не сплатить завдані нею збитки".

Словом, змістовно питання поки що відкладене. Але тут певні нові варіанти відкриваються у зв'язку з нещодавнім ухваленням Палатою представників США низки документів, деякі з яких стосуються і конфіскації російських активів у США. Мовиться про так званий REPO act.

Нас усіх більше цікавила конкретна військова та фінансова допомога для України, тому він пройшов, переважно, не надто поміченим. Але у ньому є певні цікаві й важливі для України положення. Зокрема, цей документ передбачає можливість конфіскації суверенних активів Росії на користь України.

Важливе рішення, яке виявилося непоміченим

Президенту США надаються повноваження застосувати процедуру конфіскації суверенних активів з подальшою передачею відповідних коштів до спеціальних фондів (Compensation Fund, Ukraine Support Fund). При цьому президент може узгоджувати алгоритм передачі Україні конфіскованих російських активів з державами G7, ЄС, Австралією та іншими партнерами США.

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Ще цікавий момент в законі про конфіскацію московських активів. Окрім того, що це сам по собі прецедент, там цікава ще деталь, що під потенційну конфіскацію підпадають ті особи та компанії, які є також в санкційних списках Великої Британії та ЄС, але не були в списках США.

Тож після ухвалення цього акту США, фактично, вказують для всієї G7 конкретний юридичний механізм та інструмент, який дозволятиме конфіскувати російські активи та віддавати їх Україні. Це створення важливого прецеденту, який не можна буде ігнорувати.

Показово, що у росіян ухвалення REPO act викликало неабияку істерику. Дмітрій Пєсков уже погрожує "зворотними заходами без обмежень у часі" і все тому подібне. Нехай собі погрожують, але факт залишається фактом – перший вагомий крок на шляху конкретних дій із конфіскації російських активів зроблений.