G7 планирует выделить 18,4 миллиарда долларов для Украины, – СМИ

Страны G7 решили выделить Украине 18,4 миллиарда долларов, чтобы помочь удовлетворить неотложные финансовые потребности. Выделенные средства будут направлены на финансирование бюджета Украины на ближайшие три месяца.

Эта сумма необходима для функционирования Украины в мае, июне и июле

Выделение для Украины 18,4 миллиардов долларов было согласовано 19 мая на встрече стран "Большой семерки" и международных финансовых институтов.

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Страны G7 выделят 18,4 миллиарда долларов в виде трансфертов и ссуд. Сообщается, что эта сумма необходима для работы Украины в мае, июне и июле.

Мы мобилизовали 18,4 миллиарда долларов бюджетной поддержки, в том числе 9,2 миллиарда долларов, объявленных накануне Петерсбергской встречи, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и продолжить обеспечение предоставления базовых услуг украинскому народу,

– заявляют министры финансов и управляющие центральных банков G7 в проекте документа.

Следует отметить, что страны G7 решили увеличить сумму помощи, ведь недавно речь шла о 15 миллиардах долларов помощи для Украины.

Сообщалось, что значительная часть этих средств будет предоставлена в форме грантов, поэтому Украине не придется ничего возвращать.

Заметим, что из-за войны Украина не может самостоятельно обеспечить необходимые средства в бюджет из-за существенного падения налоговых и неналоговых поступлений.

Какую еще помощь получит Украина

Ранее помощь Украине анонсировали в Европейском Союзе и правительстве Великобритании. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении выделить Украине новую макрофинансовую помощь в размере 9 миллиардов евро.

В то же время, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна предоставит Украине военную помощь в размере 1,3 миллиарда фунтов стерлингов. Украина получит от Британии артиллерию большой дальности, ракеты берег-корабль, а также беспилотные дроны.

19 мая пришли положительные новости из Соединенных Штатов Америки. Сенат Конгресса США окончательно одобрил решение о выделении Украине 40 миллиардов долларов помощи. Инициативу отправили на подпись президенту США Джо Байдену.

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