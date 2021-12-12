В G7 предупредили Россию о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину

Большая семерка предупредила Россию, что ее нападение на Украину привлечет серьезные последствия. Москве придется заплатить высокую цену за это. На встрече глав МИД стран G7 могут принять отдельные заявления в отношении России.

Так, министры "Группы семи" готовят 2 заявления относительно действий Кремля. Об этом пишут в итальянской газете La Repubblica.

Важно Страны G7 обсудили угрозу России и пришли к согласию по ее наказанию, – Bloomberg

О каких заявлениях говорится

По информации СМИ, представители G7 опубликуют второе подписанное заявление. Оно будет отдельным от того, с которым выступит председатель встречи.

Страны Большой семерки пришли к единой позиции по подходу к Москве и действиям, направленным на "настоящее сдерживание". Есть слухи и о санкциях. Однако их введут только в случае масштабного вторжения в Украину.

Однако, как отмечает издание, в итоговом коммюнике не будет подробно указано, какие санкции могут применить против Москвы. Для таких действий требуется единодушие. Подчеркнули, что важна и позиция Германии, упомянув о ситуации с "Северным потоком-2".

Что этому предшествовало

Украинская разведка в ноябре заявила, что недалеко от границы Украины находятся более 94 тысяч российских военных, которые могут пойти в наступление уже в январе – феврале 2022 года.

На фоне таких угроз президент США Джо Байден провел видеовстречу с кремлевским лидером Владимиром Путиным. После этого Байден позвонил президенту Владимиру Зеленскому.

По данным Пентагона, после разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным деэскалация, на которую рассчитывали, не началась.

По информации СМИ, президент США предостерег своего российского коллегу от вторжения в Украину. Американский лидер подчеркнул, что это будет иметь серьезные последствия для Москвы.

Международное сообщество угрожает России в случае обострения агрессии суровыми санкциями. В частности, Москву могут отключить от международной банковской системы SWIFT.

Путин на встрече с Байденом не достал из колоды украинскую карту, Измены и победы – смотрите видео:

Встреча глав МИД Большой семерки проходит на выходных в Ливерпуле. СМИ писали, что основной темой обсуждений будет противостояние России и Китая.