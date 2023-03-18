Ливия также не признала решение МУС по Каддафи: в сети провели интересные параллели

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Понятно, что в России соответствующее решение не признают. Заметим, что в свое время такая же реакция была у Ливии в отношении Каддафи.

Россиянам следует учить историю. Пока у них яростно пылает из-за решения Международного уголовного суда относительно Путина, 24 Канал решил напомнить, что что-то подобное уже было. Правда, в 2011 году.

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Россия повторяет ошибки Ливии

Заметим, что спикер никому не нужного в России министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на решение суда. Она убеждает, что оно не будет иметь для страны-агрессора "никакого значения, в том числе с правой точки зрения". Мол, Москва не входит в Римский устав, то ей нечего переживать.

А вот и параллели. В 2011 году ливийские власти тоже не признали ордер МУС по поводу ареста Муамара Каддафи. Тогда резко на это отреагировал секретарь Главного народного комитета юстиции Мохаммед Ахмад аль-Камуди. Тогда он жаловался, что "западный мир использует этот шаг, как инструмент провокации и давления на "страны третьего мира".

Напомним, что решение МУС по Каддафи объявили в июне 2011 года. А уже в октябре того же года он был ликвидирован.

Мы ни на что не намекаем. Просто обнаружили интересную закономерность. Так что не исключаем, что подобная ситуация произойдет и с Владимиром Путиным. Напомним, что его имеют право задержать в 123 странах мира, являющихся участниками Римского устава.

Путин стал изгнанником