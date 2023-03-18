Росіянам варто вчити історію. Поки в них люто палає через рішення Міжнародного кримінального суду щодо Путіна, 24 Канал вирішив пригадати, що щось подібне вже було. Правда, у 2011 році.

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Росія повторює помилки Лівії

Зауважимо, що речниця нікому не потрібного в Росії міністерства закордонних справ Марія Захарова відреагувала на рішення суду. Вона переконує, що воно не матиме для країни-агресорки "жодного значення, зокрема з правої точки зору". Мовляв, Москва не входить до Римського статуту, то їй нічого переживати.

А ось і паралелі. У 2011 році лівійська влада теж не визнала ордер МКС щодо арешту Муамара Каддафі. Тоді різко на це відреагував секретар Головного народного комітету юстиції Мохамед Ахмад аль-Камуді. Тоді він бідкався на те, що "західний світ використовує цей крок, як інструмент провокації та тиску на "країни третього світу".

Нагадаємо, що рішення МКС щодо Каддафі оголосили у червні 2011 року. А вже у жовтні того ж року його ліквідували.

Ми ні на що не натякаємо. Просто виявили цікаву закономірність. Тож не виключаємо, що подібна ситуація станеться і з Владіміром Путіним. Нагадаємо, що його мають право затримати у 123 країнах світу, які є учасницями Римського статуту.

Путін став вигнанцем