"Путин не будет завтра в тюрьме" и "это только начало": как в Украине реагируют на решение Гааги

Теперь есть все основания для того, чтобы арестовать президента-диктатора Владимира Путина. Собственно соответствующий ордер выдал Международный уголовный суд в Гааге. Вскоре в сети начали появляться комментарии украинских властей и обычных людей на эту новость.

В пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд в Нидерландах сдвинул с мертвой точки процесс по привлечению руководства враждебного государства к ответственности за преступления против Украины. Собственно, он выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В этом материале 24 Канала узнайте о том, как это прокомментировали граждане Украины, в частности, должностные лица и активисты.

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"Мир изменился": украинские политики об ордере на арест Путина

Одними из первых, кто отреагировал на решение суда в Гааге, были представители Офиса Президента. Глава института Андрей Ермак отметил, что это только начало, а его советник Михаил Подоляк констатировал, что мир изменился.

Также он иронически назвал лидера государства–террористки "стратегом" и перечислил, о чем свидетельствует эта инициатива МКС.

это сигнал российским элитам относительно того, что их ожидает – статус–кво уберечь не удастся;

это начало конца России в том виде, в каком она существует на нынешней политической арене;

это запуск непосредственной юридической процедуры, последствия которой мы узнаем уже совсем позже.

Вместе с тем, премьер–министр нашего государства Денис Шмигаль констатировал, что этот ордер выдан именно из–за похищения оккупантами украинских детей. Также, по его словам, ясно, что справедливость вскоре восторжествует.

Это весомый шаг к справедливости. Ведь именно Путин ответственен за это и другие преступления агрессии. Глава государства–террориста должен обязательно предстать в суде и ответить за все совершенные преступления против Украины,

– написал он.

О похищении захватчиками украинских детей неоднократно заявлял украинский омбудсмен Дмитрий Лубенец. После обнародования этой новости о потенциальном аресте Путина он уточнил, что подозрение в деле похищения наших детей с оккупированных территорий объявлено, кроме того, некой Марии Львовий–Беловой. Она уполномочена по правам детей в России.

Указанные лица подозреваются в совершении международного преступления – незаконной депортации украинских детей. Это историческое решение, являющееся лишь началом на пути привлечения виновных к ответственности. Наряду с Украиной весь цивилизованный мир, и мы вместе стоим на стороне справедливости,

– написал Лубинец.

Он отметил, что по состоянию на 17 марта известно, что, по данным Национального информационного бюро, враждебное государство депортировало 16 226 детей, однако эти цифры могут быть больше. К счастью, 308 детей уже удалось вернуть.



Как Россия ворует украинских детей / Картинка 24 Канала

Секретарь СНБО Алексей Данилов акцентировал в своем сообщении на том, что "этот ордер на арест московского диктатора – это не что иное, как вычеркивание Путина из истории". По его словам, путь преступника логичен и предсказуем, а "гарантом доставки подозреваемого на скамью подсудимых являются Вооруженные Силы Украины".

Глава Министерства реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук назвала эту инициативу первыми серьезными шагами.

Кроме того, мэр Львова Андрей Садовый упомянул, что рядом с судом в Гааге на международной арене существует Организация Объединенных Наций. По сути, пока ООН "не видит" геноцида в Украине.

Массовые убийства, изнасилования, депортации детей и запрет им вспоминать своих родителей и украинский язык — это для ООН не аргумент. Регулярные призывы к полному уничтожению нашей нации тоже не аргумент,

– написал городской голова.

Он также пригласил главу следственной комиссии ООН Эрика Мёсе во Львов в медицинские центры. Очевидно, там он сможет поговорить с живыми свидетелями русских извергов, от рассказов которых волосы встают дыбом.

Глава МИД Украины подчеркнул , что "колеса справедливости крутятся". Он приветствовал решение МКС выдать ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой–Беловой за принудительное перемещение украинских детей.

Глава Министерства культуры на информационной политике Александр Ткаченко назвал это решение МКС историческим. Он проинформировал, что мир начинает признавать Путина международным преступником:

"Это важный шаг для привлечения преступников к ответственности. Мир увидел, что российский режим преступный. За каждого убитого, депортированного и искалеченного украинца придется отвечать. Ответственность и наказание неотвратимы", – также добавил он.

"Шаг к реальной ответственности": реакция активистов и общественности

Украинский блоггер и активист Сергей Стерненко подчеркнул, что решение об ордере на арест не означает, что Путина арестуют уже завтра. Однако это реальный шаг к тому, чтобы привлечь руководство враждебного государства к ответственности.

Нет, Путина не арестуют завтра. Нет, он не будет послезавтра в тюрьме. Но ордер на его арест – один из шагов к реальной ответственности. Интересно будет увидеть, кто из цивилизованных государств с ним будет идти на переговоры, учитывая факт ордера об аресте. Решение очень хорошее и на перспективу нам только поможет,

– констатировал Стерненко.

В то же время основатель юридической компании "Миллер" и защитник получил тяжелое ранение на фронте, Массе Наем написал, что "пока эксперты по международному праву спят", просыпается адвокат компании "Миллер".

Собственно, речь идет о юристке Ольге Веретельнике. В своем фейсбуке она намекнула, что ей как раз стоит "избавиться от этой ужасной работы и отвезти деда (Путина) по адресу Oude Waalsdorperweg 10 2597 AK, Гаага, Нидерланды".

Кроме того, один из лидеров украинского волонтерского движения Игорь Лачен в своем телеграм–канале не без юмора написал: "Теперь Путин максимум куда сможет поехать это Иран, Африка и Беларусь, но думаю, что он будет оставаться теперь только в бункере".

"Это не имеет никакого значения": циничная позиция Кремля

Представительница министерства иностранных спал России Мария Захарова после обнародования новости о разрешении на орден на арест Путина цинично заявила, что для его государства это не имеет никакого значения. Чиновница назвала эту инициативу ничтожной, а самый ордер – "рецептом на арест".

По ее словам, Россия не ратифицировала Римский устав Международного криминального суда в Гааге. Потому и "якобы" президента ее террористического государства Владимира Путина никто физически не арестует. Однако все сознающие люди понимают, что это не так.