В Грузии на горнолыжном курорте погибли 12 человек: их тела обнаружили в ресторане
В горнолыжном курорте Гадаури, что в Грузии, в индийском ресторане обнаружили тела 12 человек. Они находились в спальной зоне на втором этаже заведения.
Правоохранители уже начали расследование инцидента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МВД Грузии.
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Что известно о трагедии в грузинском Гадаури
По данным МВД Грузии, в Гудаури были обнаружены тела 11 иностранцев и 1 гражданина Грузии. Предполагается, что погибшие люди – это работники индийского ресторана, где их и нашли правоохранители.
Грузинская полиция сообщила, что на телах жертв нет внешних признаков насилия. Предварительные результаты расследования указывают на то, что в закрытом помещении возле спален, был установлен генератор, который, вероятно, был включен накануне из-за отключения электроэнергии в ресторане.
Сейчас на месте работают эксперты-криминалисты, которые проводят расследование и опрашивают свидетелей. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Грузинские правоохранители также возбудили уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса Грузии "Причинение смерти по неосторожности".
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В Испании в горах погиб основатель бренда Mango
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- На место происшествия прилетел медицинский вертолет, после того, как в 112 позвонили родные миллиардера. Однако медикам осталась лишь подтвердить трагическую гибель испанского бизнесмена. Путь, где произошла катастрофа, кое-где порос травой и его пересекают овраги, где в конце концов и произошла эта трагедия.
- Представители испанской власти и бизнеса поражены внезапной смертью основателя Mango и выражают сожаление. Генеральный директор Mango заявил, что компания сохранит наследие Андика.
- Интересно, что Исак Андик был одним из самых богатых испанцев. Его состояние оценивается в 4,5 миллиарда евро и только за год они выросли на 1,8 миллиарда евро.