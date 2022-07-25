Прорывов нет, ВСУ держат позиции, – Гайдай о боях на свободной части Луганской области

Украинские военные продолжают защищать наше государство от российских захватчиков. Часть Луганской области, где держатся наши защитники, – стабильно тяжелая, но контролируемая.

Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он добавил, что наши защитники держат позиции и никаких прорывов нет.

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По его словам, часть российских войск была отвлечена для пополнения подразделений или для перегруппировок. Сейчас в бой больше бросают ЧВК, то есть частную военную компанию.

Россияне их там вообще не жалеют – сколько погибнет, столько погибнет,

– добавил Сергей Гайдай.

"Видим, что определенные положительные результаты имеют наши артиллеристы, которые работают на Западном оружии", – отметил глава Луганской ОВА.

Он объяснил, что они свое дело сделали на 100%, ведь накрыли много складов и разорвали почти всю логистическую инфраструктуру по подвозу боекомплектов для российской артиллерии.

Смотрите видео о ситуации в Луганской области:

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