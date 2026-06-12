ВАКС уменьшил залог бывшему министру энергетики Галущенко
Высший антикоррупционный суд оставил бывшего министра энергетики Германа Галущенко под стражей. Однако сумма залога была уменьшена на 50 миллионов гривен.
Об этом 12 июня сообщил Центр противодействия коррупции.
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Галущенко оставили под стражей
Следственный судья ВАКС продлил меру пресечения, а именно срок содержания под стражей Германа Галущенко еще на два месяца. Решением он частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ.
В то же время суд уменьшил размер альтернативного залога до 150 миллионов гривен. До этого он составлял 200 миллионов гривен.
Адвокат экс-министра Виталий Свирепов заявил Суспильному, что ему не известно о возможном внесении залога за своего подзащитного, как ранее предполагали в сети. Сторона защиты планирует подать апелляцию на решение ВАКС.
Напомним, что Галущенко 16 февраля объявили о подозрении в отмывании средств и участии в преступной организации. Он может быть причастен к операции по хищению в энергетической сфере "Мидас".
Недавно сообщалось о проведении обысков у еще одного вероятного фигуранта "плёнок Миндича" – бизнесмена Василия Веселого. Прокуроры отметили, что в рамках следственных действий никого не задерживали и никому не сообщали о подозрении.