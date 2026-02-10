Россия уже и сама боится: политолог ответил, каких "гарантий безопасности" требует Кремль

Во время мирных переговоров много внимания уделяется гарантиям безопасности Украины со стороны партнеров. Однако Россия со своей стороны также считает, что мирное урегулирование должно предусматривать также и гарантии безопасности для нее. Это означает, что Москва признает потенциальную угрозу для себя.

Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, о каких гарантиях безопасности говорят россияне. Он объяснил, почему они важны для части российской элиты.

Зачем России гарантии безопасности?

Саакян отметил, что Кремль настаивая на гарантиях безопасности для себя, имеет в виду то, что Украина потом силой не будет менять статус-кво и не будет захватывать российские территории.

Для россиян заход Украины в Курскую область стал очень болезненным ударом под дых, потому что впервые в Россию зашли иностранные войска и заняли территории. Россияне боятся, что в случае внутренней дестабилизации, Украина может повторить российский кейс и сказать, что заходит на территории, которые являются украинскими, и будет возвращать их силой,

– отметил политолог.

Это, по его мнению, лишь вопрос времени – месяцев, лет, но это будет происходить, как только у России возникнут проблемы. К тому же россияне знают кейсы Азербайджана, Армении и другие по миру.

То, что еще несколько лет назад невозможно было представить, – что Россия будет бояться того, что ее слабостью воспользуются и что потребует гарантий безопасности для себя. Это показатель того, что в Кремле прекрасно понимают, что они слабеют и дальше будут слабеть сильнее,

– подчеркнул Олег Саакян.

Поэтому для части российской элиты сейчас крайне необходимо, чтобы были какие-то гарантии точки несгорания. И Владимиру Путину приходится с этим считаться. Именно поэтому, по словам политолога, российская дипломатия с закрытыми дверями обсуждает, как не допустить реванша теперь уже Украины.

Обратите внимание! Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона против предоставления Украине гарантий безопасности от Запада и Европы. Комментируя статью Financial Times, в которой говорится о возможном многоуровневом соглашении между США, Европой и Украиной, он отметил, что это почти ультиматум для России. Лавров отметил, что Украина якобы может прибегнуть к провокациям, чтобы получить поддержку западных партнеров и возобновить боевые действия.

"К сожалению, мир будет готов говорить об этом с Россией, потому что она – ядерная держава. Также мир в будущем еще будет сдерживать Украину от того, чтобы она не эскалировала ситуацию и не захватывала российскую территорию, и чтобы ситуация не вышла из-под контроля", – объяснил политолог.

Он добавил, что для Украины существуют колоссальные риски и говорить о победе пока не приходится. Речь идет о не поражении и говорим об отсроченном матче-реванше в будущее. Однако ситуация буквально "кричит" о том, что этот реванш состоится, вероятно, в ближайшие годы.

