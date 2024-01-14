После Британии Украина обсуждает подписание соглашения уже с девятой страной: что сказал Зеленский
Источник:Офис Президента
Недавно Украина и Великобритания заключили соглашение о безопасности. Теперь наше государство работает над подписанием подобных договоренностей с другими странами.
Украина начала переговоры с Румынией. Она стала девятым государством, с которым наша страна хочет подписать документ, подобный соглашению с Великобританией.
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Что известно о переговорах
Переговоры стартовали 14 января в Давосе на полях четвертой встречи советников по национальной безопасности и политических советников лидеров государств по реализации Формулы мира. На двусторонних переговорах, в частности, присутствовали руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и государственный секретарь МИД Румынии Юлиан Фото. Стороны обсудили основные элементы будущего двустороннего соглашения о безопасности. Также они согласовали модальность дальнейших переговоров.
Румыния стала 9-й страной, которая начала с Украиной двусторонние переговоры по безопасности и в очередной раз подтвердила непоколебимую поддержку независимости и территориальной целостности нашего государства, а также его европейского и евроатлантического пути,
– говорится в сообщении ОП.
Заместитель Ермака Игорь Жовква заявил, что без Румынии невозможно представить полноценные гарантии безопасности в Европе, в частности, в Черноморском регионе. Заместитель главы МИД Украины Николай Точицкий поблагодарил Румынию и ее народ за постоянную помощь нашему государству.
Что сказал Зеленский
Владимир Зеленский во время визита украинской делегации в Румынию выложил пост в соцсетях. Он назвал Великобританию первым государством, с которым Украина заключила такое двустороннее соглашение.
Соглашение по безопасности с Великобританией – это то, что придает нам уверенности сейчас, пока мы защищаемся от российской агрессии, и фиксирует наши сильные позиции по безопасности на весь период до вступления Украины в НАТО,
– написал президент.
Глава государства заверил, что Украина работает с другими международными партнерами для обеспечения нашего роста безопасности.
Что говорят эксперты о соглашении с Великобританией
- Политолог Николай Давидюк недавно в комментарии 24 Каналу назвал соглашение между Украиной и Великобританией рамочным документом, который был создан по результатам договоренностей на саммите НАТО в Литве. По его словам, это фиксация текущего уровня помощи и подтверждение ее в будущем. Эксперт отметил, что другие страны тоже могут подписать с Киевом подобные соглашения.
- Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус не так давно предположил, что это соглашение может подтолкнуть страны Евросоюза присоединиться к более мощной помощи Украине. Он также отметил, что Великобритания, в отличие от США, при передаче военной помощи для ВСУ не создает ограничений на ее использование.