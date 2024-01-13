В то же время, такая поддержка Украины со стороны Великобритании может стать толчком для стран ЕС присоединиться к более мощной помощи Киеву. Такое мнение выразил 24 Каналу главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс, отметив, что у Лондона есть определенные геополитические амбиции, которые сейчас реализует.

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Сигнал Запада

Он напомнил, что экс-премьер-министр, а сейчас министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон во время своего визита в Вашингтон еще в конце 2023 года заявил, что у США имеются внутриполитические проблемы, также есть разногласия между 27 членами Евросоюза.

Поэтому на период, пока эти проблемы уладятся, Великобритания и еще одна европейская страна, не являющаяся членом ЕС – Норвегия, будут помогать Украине.

Обратите внимание! Норвегия является одним из самых последовательных партнеров Украины. Она наряду с другими европейскими странами оказала помощь нашей стране в размере более 1% собственного ВВП. В частности, в декабре 2023 года во время визита в Осло Владимира Зеленского Норвегия объявила о предоставлении Украине дополнительной финансовой и гуманитарной помощи в 800 миллионов долларов. Часть этих средств будет направлена на усиление ПВО.

Визит Риши Сунака в Киев стал материализацией заявления Камерона. Также сигналом, как нужно действовать Западу. А там же и достаточно существенная помощь, которую оказала Великобритания, и самое главное, что не создается ограничение для Украины по использованию этой военной помощи,

– отметил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Известно, что у США есть определенные условия при оказании военной помощи Украине. Речь идет о том, что ВСУ не могут стрелять из американского дальнобойного оружия по территории России.

Великобритания не создает таких ограничений. Лондон отмечает, что оказывает Украине помощь для того, чтобы она выиграла эту войну,

– подчеркнул Усс.

Также в соответствии с подписанным 12 января соглашением между Киевом и Лондоном, Великобритания не будет присылать свои войска. Однако уже появляется информация в СМИ, что в случае если Украина будет проигрывать войну, не исключено, что британские войска придут на помощь.

Ищет себя в мировой политике

Великобритания после выхода из Европейского Союза ищет себя в мировой политике. Она сделала ставку на Украину как на свою возможность показать всему миру, каким может быть мировой лидер. Собственно, она считает себя таковым.

"Это не означает, что она хочет обойти США или Европейский Союз, но по крайней мере стремится быть с ними на равных. Этот визит премьера Великобритании в Украину, подписанное соглашение и оказанная помощь, а также риторика Лондона, свидетельствует о том, что Британия готова быть одним из мировых лидеров. В то же время она подтягивает другие страны к поддержке Украины, показывая на своем примере, что нужно делать", – отметил Иван Усс.

Великобритания продолжает помогать Украине