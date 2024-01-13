Водночас така підтримка України з боку Великої Британії може стати поштовхом для країн ЄС долучитися до потужнішої допомоги Києву. Таку думку висловив 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зазначивши, що Лондон має певні геополітичні амбіції, які зараз реалізовує.

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Сигнал Заходу

Він нагадав, що експрем'єр-міністр, а зараз міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон під час свого візиту до Вашингтону ще наприкінці 2023 року заявив, що у США маються внутрішньо-політичні проблеми, також є розбіжності між 27-ма членами Євросоюзу.

Тому на період, поки ці проблеми владнаються, Велика Британія і ще одна європейська країна, яка не є членом ЄС, – Норвегія, будуть допомагати Україні.

Зверніть увагу! Норвегія є одним з найпослідовнішим партнером України. Вона поряд з іншими європейськими країнами надала допомогу нашій країні у розмірі понад 1% від власного ВВП. Зокрема у грудні 2023 року під час візиту до Осло Володимира Зеленського Норвегія оголосила про надання Україні додаткової фінансової та гуманітарної допомоги у 800 мільйонів доларів. Частина цих коштів буде спрямована на посилення ППО.

Отже, візит Ріші Сунака до Києва став матеріалізацією заяви Камерона. Також сигнал, як потрібно діяти Заходу. А там же і доволі суттєва допомога, яку зробила Велика Британія, і найголовніше, що не створюється обмеження для України щодо використання цієї військової допомоги,

– зазначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Відомо, що США мають певні умови, коли надають військову допомогу Україні. Йдеться про те, що ЗСУ не можуть стріляти з далекобійної американської зброї по території Росії.

Велика Британія не створює таких обмежень. Лондон наголошує, що надає Україні допомогу для того, щоб вона виграла цю війну,

– наголосив Ус.

Також відповідно до підписаної 12 січня угоди між Києвом та Лондоном, Британія не буде присилати свої війська. Однак вже з'являється інформація в ЗМІ, що в разі, якщо Україна буде програвати війну, не виключено, що британські війська прийдуть на допомогу.

Шукає себе у світовій політиці

Велика Британія після виходу з Європейського Союзу, шукає себе у світовій політиці. Вона зробила ставку на Україну, як на свою можливість показати всьому світові, яким може бути світовий лідер. Власне, вона вважає себе таким.

"Це не означає, що вона хоче обійти США чи Європейський Союз, але принаймні прагне бути з ними на рівних. Цей візит прем'єра Великої Британії до України, допомога та угода, яка була підписана, а також риторика Лондона, свідчить про те, що Британія готова бути одним зі світових лідерів. Водночас вона підтягує інші країни до підтримки України, показуючи на своєму прикладі, що треба робити", – зауважив Іван Ус..

Велика Британія продовжує допомагати Україні