Вам не простят, – Данилов пригрозил инициаторам Будапештского меморандума

Инициаторы Будапештского меморандума продолжают предлагать Украине идеи по гарантиям безопасности. Однако это может закончиться для них статьей о госизмене.

Соответствующее заявление в эфире национального телемарафона сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает 24 Канал.

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Данилов подчеркнул, что Украине сейчас необходимо внимательно наблюдать за возможным предоставлением гарантий безопасности по израильской модели, предусматривающей предоставление оружия. Это необходимо, чтобы "не произошло так, как с меморандумом, который готовили в 1994 году".

Я хочу обратить внимание, что люди, готовившие меморандум в 1994 году, и сейчас под ногами находятся в некоторых процессах и так же предлагают нам определенные вещи. Дорогие друзья, мы очень внимательно отслеживаем все ваши процессы, вам нужно прекратить заниматься этой ерундой. Потому что страна вам этого не простит,

– заявил секретарь СНБО.

По его словам, если такие люди и дальше будут предлагать Украине какую-то чушь, то это может закончиться для них очень опасно, ведь 111 статью о государственной измене никто ни для кого не отменял.

Чиновник добавил, что эти люди имеют дипломатический статус и пытаются вести переговоры "за спинами украинского народа".

"Лавров встречался в США с теми людьми, которые не имеют отношения сейчас к политике в Вашингтоне, но имеют желание на что-то влиять, с ними общались. Имейте в виду, что у нас так же есть такие люди, которые делают вид, что они от имени украинского народа могут что-то решать", – подытожил Данилов.