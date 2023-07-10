Відповідну заяву в ефірі національного телемарафону зробив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє 24 Канал.

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Данілов наголосив, що Україні зараз необхідно уважно спостерігати за можливим наданням гарантій безпеки за ізраїльською моделлю, що передбачає надання зброї. Це необхідно, аби "не сталося так, як з меморандумом, який готували у 1994 році".

Я хочу звернути увагу, що люди, які готували меморандум у 1994 році, вони й зараз під ногами перебувають у деяких процесах і так само пропонують нам певні речі. Дорогі друзі, ми дуже уважно відстежуємо всі ваші процеси, вам потрібно припинити займатися цією дурнею. Тому що країна вам цього не пробачить,

– заявив секретар РНБО.

За його словами, якщо такі люди й надалі пропонуватимуть Україні якусь нісенітницю, то це може закінчитися для них дуже небезпечно, адже 111 статтю про державну зраду ніхто ні для кого не скасовував.

Посадовець додав, що ці люди мають дипломатичний статус і намагаються вести переговори "за спинами українського народу".

"Лавров зустрічався в США з тими людьми, які не мають відношення зараз до політики у Вашингтоні, але мають бажання на щось впливати, з ними спілкувалися. Майте на увазі, що у нас так само є такі люди, які вдають, що вони від імені українського народу можуть щось вирішувати", – підсумував Данілов.