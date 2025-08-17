Одно из важнейших условий будущего перемирия – это гарантии безопасности для Украины, которая должна получить защиту от новой возможной агрессии России. Обеспечить их возможно на основе договоренностей с "коалицией желающих". Также Киев надеется на определенное участие в этом США.

Однако свое предложение по обеспечению защиты Украины выдвинул даже Владимир Путин, назвав Китай одним из вероятных гарантов. Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в разговоре с 24 Каналом перечислил настоящие и действенные гарантии безопасности для украинского государства.

Какие главные составляющие, гарантирующие безопасность Украины?

Маломуж отметил, что предложение Путина является очень опасным. Украине нужны такие гаранты безопасности, на которых она действительно может опираться и которым может доверять.

В то же время ни Европа, ни Великобритания, ни США не готовы в случае новой агрессии России привлечь свои контингенты быстрого реагирования или большие контингенты непосредственно на линии боестолкновения,

– отметил экс-глава Службы внешней разведки.

Предполагается, что в Украине могут быть размещены войска сдерживания. Однако они должны быть подготовлены к активным боевым действиям – в случае необходимости.

Также Украина должна быть обеспечена системами ПВО, которые могли бы полностью перекрывать возможности россиян по осуществлению подготовки и пусков. Также необходимы мощные системы РЭБ нового поколения, которые будут сажать и баллистические ракеты, и все летательные аппараты, в частности, дроны. Это будет настоящая гарантия безопасности,

– подчеркнул он.

Также еще одной ее составляющей, по его мнению, является высокоточное оружие, которое должны предоставить Украине партнеры. Это будет наша стопроцентная внутренняя гарантия и шанс на то, что Россия больше на нас не нападет. Поэтому основная гарантия для Украины – Вооруженные Силы, сектор безопасности и союзники, которые это обеспечивают военной помощью.

Что касается линии разграничения, то должна быть четкая модель, которая бы обеспечивала позиции защиты. Нужно, как отметил генерал армии, мощное вооружение для контроля ситуации. Также на линии разграничения могут находиться посредники, которые могли бы принять участие в боевых действиях.

Сегодня, к сожалению, ни одна страна не готова предоставить нам дополнительные контингенты, как Северная Корея предоставила России, а также боеприпасы, баллистические ракеты и т.д,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Кроме того, ни одна страна не может дать гарантий безопасности Украине. Страны НАТО, если бы и могли предоставить их, то только в пределах 5 статьи Альянса. Поскольку наша страна не является членом НАТО, то этим государствам нужно внести изменения в свое законодательство, чтобы предоставить контингенты Украине для участия в боевых операциях. К сожалению, по его словам, такого не будет.

Поэтому, уверен генерал армии, надо искать другие инструменты. Среди них – усиление военной составляющей Вооруженных Сил Украины и Европы. Именно европейские страны могли бы направлять Киеву все вооружение, что имеют, и то, что закупят в США. Тогда это будет общая гарантия безопасности и для Украины, и для Европы, потому что агрессор не решится напасть на объединенные силы, имеющие мощный военный контингент.

Напомним, что по словам спецпредставителя Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, президент США и глава Кремля достигли договоренностей по новым гарантиям безопасности. Речь идет об обязательствах Кремля воздерживаться от нападений на другие страны Европы. Россия должна записать в своей конституции, что не будет нападать на европейские страны. Уиткофф отметил, что эти гарантии безопасности похожи – по форме – на действие статьи 5 НАТО.