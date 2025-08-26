Украина готова к встречам на уровне лидеров в любом формате, –Сибига
Украина подтвердила готовность к переговорам по гарантиям безопасности и мира в любом регионе мира. Киев настаивает на конкретных, юридически обязательных механизмах и максимальном усилении армии.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Андрея Сибигу. Украина подтверждает готовность к новым переговорам по гарантиям безопасности и пути к миру в любых форматах и географических регионах.
Украина подтвердила готовность к встречам на высшем уровне
Дмитрий Сибига после участия в важной международной беседе, организованной госсекретарем США Марко Рубио с участием европейских партнеров заметил, что дискуссия базировалась на предыдущих контактах лидеров Украины и США.
Украина готова сделать следующие шаги к миру. Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любом формате и географическом регионе. Мы готовы положить конец убийствам и дать дипломатии шанс,
– сказал глава МИД.
Украинская сторона подчеркнула, что гарантии безопасности должны быть конкретными, юридически обязательными и эффективными, охватывая военный, дипломатический, правовой и другие уровни.
Сибига добавил, что усиление украинской армии остается ключевым элементом любых гарантий безопасности, а Украина готова сделать следующие шаги к миру и положить конец убийствам, дав шанс дипломатии.
Он также предупредил, что Москва не может игнорировать конструктивные шаги к миру, и в случае продолжения отказа Кремля ожидают жесткие санкции и усиление оборонных возможностей Украины.
Сибига также выразил благодарность союзникам за поддержку и подчеркнул, что Украина остается надежным партнером в трансатлантической безопасности.
Что известно о гарантиях безопасности для Украины от международных партнеров?
После встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа появились сообщения, что Россия якобы готова согласиться на для Украины гарантии безопасности, похожие на статью 5 НАТО о коллективной обороне.
18 августа в Белом доме состоялась встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров, где обсуждался потенциальный формат таких гарантий.
Президент США подтвердил готовность Вашингтона участвовать в системе безопасности для Киева, одновременно исключив возможность введения американских наземных войск, оставив открытой опцию авиационной поддержки.
В Кремле настаивают, что Россия должна получить право голоса в этих договоренностях, а также предлагают привлечь Китай как еще одного гаранта.
Трамп уточнил, что США будут участвовать в гарантиях безопасности для Украины как резервная сила, а полная реализация механизма станет возможной после достижения мира между Киевом и Москвой.