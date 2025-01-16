Он должен быть ратифицирован: поможет ли Украине прямой договор с США

Прямой договор с Соединенными Штатами о конкретных действиях в случае повторного нападения России мог бы стать важной гарантией безопасности. Но это не должна быть просто "бумажка".

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что такой договор должен быть заключен по принципу уже действующих договоров США с Тайванем или США с Израилем.

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Что нужно сделать

Как отметил Рейтерович, есть чрезвычайно важный нюанс – такой договор должен быть ратифицирован в Верховной Раде и Конгрессе США. Только тогда он действительно будет иметь обязательную силу.

Если его подписали в МИД или просто правительства стран, но без дальнейшей ратификации. То это больше договор, который не имеет обязательной силы. Предыдущие договоры, которые подписывала Украина, были больше о намерениях. Мы действительно получили реальную помощь, но они все же не обязывали партнеров,

– сказал Рейтерович.

Если Путин будет знать, что Соединенные Штаты таки четко придут на помощь в случае повторного нападения, то не факт, что рискнет снова атаковать.

Параллельно Украине важно формировать дополнительные региональные союзы. Было бы полезно сотрудничать, к примеру, с Польшей и Румынией в направлении ПВО. Нужно создать как можно больше предохранителей.

Создание таких предохранителей – важный аргумент, чтобы не нападать на Украину. Возможно, мгновенного эффекта не будет. Но чем больше будет таких предохранителей – тем лучше будет для нашего будущего,

– отметил Рейтерович.

Добавим, недавно Владимир Зеленский прокомментировал вопрос миротворцев в Украине. Он рассказал, на каком этапе все находится.