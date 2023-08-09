Израильская модель: каких гарантий безопасности ждать от США и что они изменят для Украины

Украина ежедневно ведет изнурительную войну и отражает российскую агрессию. В то же время Киев уже сейчас начинает готовиться к практическим мерам, чтобы в будущем этого больше никогда не повторилось. Соединенные Штаты, так или иначе, являются и будут важнейшим союзником Украины.

В августе 2023 года начались прямые переговоры между Украиной и США о гарантиях безопасности на то время, пока Украина не станет членом НАТО и получит защиту по тарифу "базовый" в виде 5-й статьи. 24 Канал анализирует, какими могут быть эти гарантии и какой механизм будет наиболее эффективным.

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3 августа состоялась встреча в формате онлайн, а через несколько дней глава Офиса Президента Андрей Ермак лично встретился с советником по национальной безопасности Президента США Джейком Салливаном.

Особых деталей по поводу встреч пока нет, есть лишь лаконичный оптимизм, о котором написал сам Ермак у себя в телеграме:

Положительно оценил начало переговоров с США по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.



Салливан и Ермак / фото ОП

Каким должен быть механизм гарантий безопасности

Главная идея гарантий безопасности для Украины – полноценное членство в НАТО.

Присоединение к мощнейшей военной силе на планете является залогом того, что никто из агрессивных соседей не нападет на тебя . По крайней мере, так выглядит на бумаге, однако есть вполне обоснованные предположения, что так и должно быть.

. По крайней мере, так выглядит на бумаге, однако есть вполне обоснованные предположения, что так и должно быть. Силу НАТО на словах признавала и сама Россия (сейчас официально прописанная в документах Альянса как главная угроза безопасности).

Еще до вторжения в Украину Путин на встрече с президентом Франции Макроном объяснял, что вынужден шантажировать мир ядерным оружием, потому что конвенционные мощности России и НАТО несопоставимы.Именно карту ультиматума НАТО Путин разыграл при вторжении в Украину, а российская пропаганда до сих пор орет, что в Украине продолжается прокси-война между Альянсом и Россией. На самом же деле украинцы, возможно, очень бы и хотели этого, но реалии совсем другие. Поэтому присоединение Украины к НАТО как можно скорее является самым главным вопросом.

Впрочем, в самом Альянсе не готовы воевать с Россией, а потому прямо сейчас Украина не сможет стать новым членом НАТО. Это ведь означало бы большую войну.

Это понимают и в Украине, поэтому была предложена стратегия переходного этапа:

Она предполагает двусторонние соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и крупными мировыми государствами . Об их заключении президент Зеленский договорился на саммите НАТО в Вильнюсе в июле.

. Об их заключении президент Зеленский договорился на саммите НАТО в Вильнюсе в июле. Право и честь заключить первое из таких соглашений получили США – крупнейший и самый мощный союзник Украины.

Эти гарантии безопасности усилят прогресс Украины на пути к будущему членству в евроатлантическом сообществе, включая ЕС и НАТО, что является конечной целью и надежной гарантией безопасности,

– Андрей Ермак объясняет смысл двусторонних гарантий безопасности.

Что предусматривают гарантии безопасности и кто еще, кроме США, их предоставит

По замыслу Украины, двусторонние соглашения с нашим государством должны заключить также страны, являющиеся членами так называемой "Большой семерки" (G7).

В клуб ведущих экономик и демократий мира входят: США, Япония (недаром же на июльском саммите НАТО в Вильнюсе присутствовали представители страны восходящего солнца), Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

Впервые за время независимости мы сформировали фундамент безопасности Украины на пути к НАТО. Это конкретные гарантии безопасности, которые подтверждают топ-7 демократий мира. Никогда раньше у нас не было такой основы безопасности. И это уровень "Большой семерки". На этом фундаменте построим новую, юридически обязательную архитектуру двусторонних договоров безопасности с сильнейшими,

– президент Зеленский объясняет суть и уровень механизма гарантий безопасности.

Гарантии безопасности предусматривают:

меры по помощи Украине в защите себя и предотвращении новой агрессии,

меры на случай новой агрессии,

поддержку в привлечении России к ответственности за агрессию.

Гарантии безопасности – продолжение реализации украинской формулы мира на практике. Де-факто Украина предлагает ведущим государствам мира официально поддержать ее, не только на уровне деклараций и совместных заявлений, а конкретными действиями.

Формально это будет рамочный договор, однако на "рамочный период" – до вступления в НАТО. Раньше такой перспективы для Украины вообще не было, сейчас она консенсусно является вопросом времени и победы над Россией.

Что Украине дает формализация гарантий безопасности и при чем здесь "израильская модель"

Официальный статус является гарантией, что с изменением персон во властных кабинетах ситуация не изменится. Здесь следует передать привет Путину и его надеждам на успехи Дональда Трампа на выборах президента США в конце 2024 года.

До выборов России в своем нынешнем виде еще нужно дожить. Но, похоже, для Кремля это сейчас едва ли не единственная задача в войне.

Американо-украинский договор безопасности эти надежды россиян уничтожит и фактически станет эдаким "перестрахованием от дурака".

Также официальные документы устраняют бюрократические преграды и упрощают процессы. Так, передача военных технологий и вооружения будет упрощена – не потребуются третьи страны (это очень важно, к примеру, в случае с Японией).

Таким образом, Украина в случае заключения соответствующих соглашений формализует так называемую "израильскую модель". Она предполагает, что страна остается вне НАТО, но получает полный доступ к соответствующим технологиям Альянса, информации, разведывательным данным и финансированию. Если вы следите за новостями, знаете, что она уже давно действует.

Что известно об израильской модели и как она работает Израильская модель – система двусторонних отношений, в которых США выступают гарантом безопасности Израиля. При этом Израиль не является членом НАТО. Юридически оформил сотрудничество двух государств так называемый Меморандум о взаимопонимании (MoU) от 1975 года. Это особый акт исполнительной власти США, не требующий ратификации Сенатом.



Соглашение предусматривало американскую военную помощь и совместные военные учения. Израиль разрешил использовать свои порты американскому Шестому флоту, базирующемуся в Средиземном море. Меморандум также предусматривал углубленное торговое и технологическое сотрудничество. Согласно MoU, США выступают как надежное дипломатическое и военное прикрытие Израиля. Напомним, что это государство фактически живет в условиях войны и враждебного окружения, поэтому поддержка США в многочисленных локальных конфликтах, например, во время Второй ливанской войны 2006 года, критически важна. MoU действует и сейчас, по соглашению США ежегодно оказывают Израилю помощь на фиксированную сумму в 3,8 миллиарда долларов.

, еще до заключения Меморандума, США начали активно поставлять Израилю боевые самолеты и другое оружие в рамках операции Nickel Grass, чем поспособствовали победе союзника в войне Судного дня 1973 года.Европейцы тогда, кстати, были очень напуганы ультиматумами СССР и арабских государств из ОПЕК, поэтому объявили о своем нейтралитете и закрыли свое воздушное пространство для американских ВВС. Согласие дала только Португалия, поэтому американцы со своей базы на Азорских островах организовали воздушный мост, который ювелирно реализовали в нейтральном воздушном пространстве над Средиземным морем.

В то же время постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что в Вашингтоне считают важным развитие в долгосрочной перспективе таких вооруженных сил, в которых Украина нуждается для сдерживания вероятной агрессии России в будущем.

По его словам, украинская армия должна быть столь мощной, чтобы Россия даже и не думала о нападении.

И здесь можете посмотреть, например, на то, что Соединенные Штаты сделали для нашего партнера Израиля, в течение многих лет обеспечивая его этим качественным военным преимуществом,

– сказал Карпентер.

Разве у Украины не было гарантий раньше?

5 декабря 1994 Украина заключила так называемый Будапештский меморандум. Он предполагал, что наше государство отказывается от собственного ядерного арсенала. Россия, Великобритания и США станут гарантами безопасности Украины.

Проблема этого документа заключалась в том, что он не определял никакого механизма и не предусматривал каких-либо конкретных действий. Поэтому, когда Россия напала в 2014 году на Украину (чем нарушила не только Будапештский меморандум, но и ряд двусторонних соглашений между Москвой и Киевом), все ограничились лишь формальными декларациями.

Когда же за несколько дней до вторжения россиян президент Украины напомнил миру об обязательствах, Лондон и Вашингтон лишь развели руками.

С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств – гарантов Будапештского меморандума. Трижды – безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я как Президент – впервые. Но и Украина, и я делаем это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума…

– президент Зеленский 19 февраля 2022 года с трибуны Мюнхенской конференции безопасности констатирует, что Украина оказалась "в вакууме безопасности".

Российское вторжение похоронило как Будапештский меморандум, так и Нормандский процесс вместе с минскими соглашениями. Встала задача создания действенного механизма на время, пока Украина не станет полноценным членом НАТО.

Что изменят для Украины договоры о гарантиях безопасности

В настоящее время Украина имеет значительную поддержку от союзников и фактически в значительной степени может продолжать бороться и побеждать благодаря помощи коалиции государств цивилизованного мира. Ведущую роль здесь играют именно Соединенные Штаты Америки.

Эксперты The Washington Post подсчитали, что США потратили на помощь Украине больше всего – 66,2 миллиарда долларов, что есть больше чем помощь любой другой стране (включая Израиль, Египет и Иорданию).



Как росла поддержка США / инфографика WP

Масштабы помощи Украине уступают только плану Маршалла (150 миллиардов долларов на 3 года для восстановления послевоенной Европы). Это говорит о том, что помощь Украине – стратегическая инвестиция для США.

Отметим, что в интереснейшую статистику WP по вооруженной помощи не вошли расходы на 20-летнюю войну в Афганистане. А там минимум 822 миллиарда долларов без учета инфляции и расходов в Пакистане и других сопредельных государствах.Результаты этих двух инвестиций просто несопоставимы. Афганистан – это реальное транжирство денег налогоплательщиков с отрицательным результатом.

А помощь Украине сравнима с инвестициями в небольшой технологический стартап, где инвесторы начали с осторожных шагов, которые измерялись джавелинами и оружием для ведения партизанской войны, а сейчас доросли до передачи танков Abrams. А в перспективе – F-16 и ATACAMS.

И за эти умеренные и вполне разумные инвестиции получили не только украинского "единорога", но и демилитаризацию и (надеемся) денацификацию принципиального геополитического противника. При этом ни один действующий американский военный не пострадал (в отличие от Афганистана). Что это как не очень удачная инвестиция?

для США эти расходы остаются незначительными по отношению к гигантскому оборонному бюджету страны в 1,77 триллиона долларов и лишь 0,33 процента ВВП.Отметим, что лидерами помощи Украине по доле от ВВП являются ее соседи –(1,26%),(1,09%),(0,95%) и(0,68%).

То есть видим, что для США есть простор, где можно добавить. Также Соединенные Штаты еще не задействовали свой козырь в виде ленд-лиза. Сейчас у США есть двухпартийная поддержка Украины как на уровне политикума, так и среди простых американцев. Это дает Украине гарантии того, что поддержка со стороны Вашингтона не прекратится. США подают пример другим государствам свободного мира и сигнал России – она непременно проиграет.