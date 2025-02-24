Гарантирование безопасности Украины после окончания войны ляжет на страны Европы, – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что гарантирование безопасности Украины после окончания войны ляжет на страны Европы. По словам политика, гарантии безопасности не будут "проблемой Америки".
Об этом Трамп сказал журналистам в Белом доме в понедельник, 24 февраля, передает 24 Канал.
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Европе будет отвечать за гарантии безопасности
У Дональда Трампа спросили, будут ли прописаны в соглашении о полезных ископаемых гарантии безопасности для Украины.
Европа позаботится о том, чтобы ничего не произошло,
– ответил президент США.
Трамп добавил, что он не считает, что гарантии безопасности будут проблемой Америки. По словам президента США, после урегулирования война в Украине не возобновится: "Мы один раз уладим ситуацию и в Украине войны больше не будет".
К слову, во время общения с журналистами Дональд Трамп также заявил, что глава Кремля Владимир Путин "не видит проблемы" в отправке европейских войск в Украину в роли миротворческого контингента.
Между тем Эммануэль Макрон заявил, что Европа готова предоставить гарантии безопасности для Украины. По словам политика, Франция и Великобритания уже подготовили совместный план, который может предусматривать даже отправку военных.