Комбинированный характер: какие гарантии безопасности будут лучшими для Украины

Украина пока не получила приглашение в Североатлантический альянс. В обмен на членство страны НАТО готовы предоставить нашему государству гарантии безопасности.

Гарантии от НАТО – это кот Шрёдингера. Действенность этих обещаний можно будет проверить только тогда, когда ими придется воспользоваться. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Валентин Гладких.

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Безопасный контур

Любые гарантии, как заметил политолог, всегда оставляют простор для сомнений. Они могут быть как коллективными, а также могут финализироваться двусторонними соглашениями.

Я гипотетически могу предположить, что эти двусторонние соглашения, которые мы будем подписывать с разными странами, могут отличаться друг от друга. Например, Великобритания может давать одни гарантии, а Польша или Литва – другие по содержанию гарантии,

– сказал Гладких.

По его мнению, для Украины принципиально важно реализация "формулы мира" Владимира Зеленского, ведь именно она создаст контур безопасности, в рамках которого можно говорить о коренных и принципиальных решениях вопросов безопасности.

Двусторонние или коллективные договоренности о гарантиях безопасности лучше подписывать Украине: смотрите видео

Какие договоренности выгоднее

Совершать двусторонние соглашения значительно легче и, возможно, реализовывать их также будет легче. Однако существуют проблемы, не решаемые двусторонним характером этих соглашений.

Значительная часть тех государств, с которыми мы планируем подписать соглашения, являются членами НАТО. Страны Североатлантического союза должны согласовать эти позиции между собой. Однако, вероятнее всего, их усилия будут синхронизированы и эти соглашения будут носить комплексный характер – будут сочетаться элементы обоих подходов,

– подчеркнул политолог.

Украине лучше, чтобы сформировалась такая система безопасности, в которой любые проявления агрессии одного государства против другого были бы невозможны. Украинская формула мира как раз нацелена на достижение этой цели и решение этой проблемы. Именно поэтому мы пытаемся вписать проблемы Украины в глобальный контекст – энергетическую, ядерную, продовольственную безопасность и т.д.

Весь мир заинтересован в том, чтобы войны даже не начинались. А если кому хочется начать войну, то такой субъект должен осознавать, что это будет самоубийственная инициатива.

"Я считаю, что это будет иметь комбинированный характер. Будут двусторонние соглашения с отдельными государствами, особенно когда речь идет о таких мощных государствах, как Соединенные Штаты Америки или Великобритания. Давайте не будем забывать, что есть такой статус как союзник США вне НАТО", – подытожил Гладких.

Гарантии безопасности для Украины