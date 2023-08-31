Гарантії від НАТО – це кіт Шредінгера. Дієвість цих обіцянок можна буде перевірити лише тоді, коли ними доведеться скористатися. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Валентин Гладких.

Читайте також Україна розпочала переговори з Канадою щодо угоди про надання безпекових гарантій

Безпековий контур

Будь-які гарантії, як зауважив політолог, завжди залишають простір для сумнівів. Вони можуть бути як колективними, а також можуть фіналізуватися двосторонніми угодами.

Я гіпотетично можу припустити, що ці двосторонні угоди, які ми будемо підписувати з різними країнами, можуть відрізнятися одна від одної. Наприклад, Велика Британія може давати одні гарантії, а Польща чи Литва – інші за змістом гарантії,

– мовив Гладких.

На його думку, для України принципово важливою є реалізація "формули миру" Володимира Зеленського, адже саме вона створить безпековий контур, у межах якого можна говорити про докорінні й принципові розв'язання безпекових питань.

Двосторонні чи колективні домовленості щодо гарантій безпеки краще підписувати Україні: дивіться відео

Які домовленості вигідніші

Укладати двосторонні угоди значно легше й, можливо, реалізовувати їх також буде легше. Проте існують проблеми, які не розв'язуються двостороннім характером цих угод.

Значна частина тих держав, з якими ми плануємо підписати угоди, є членами НАТО. Країни Альянсу повинні між собою узгодити ці позиції. Однак, найімовірніше, їхні зусилля будуть синхронізовані й ці угоди матимуть комплексний характер – будуть поєднанні елементи обох підходів,

– наголосив політолог.

Україні краще, щоб сформувалася така система безпеки, у якій би будь-які прояви агресії однієї держави проти іншої були неможливі. Українська формула миру якраз націлена на досягнення цієї мети й розв'язання цієї проблеми. Саме тому ми намагаємося вписати проблеми України у глобальний контекст – енергетична, ядерна, продовольча безпека тощо.

Весь світ зацікавлений у тому, щоб війни навіть не розпочиналися. А якщо комусь кортить розпочати війну, то такий суб'єкт повинний усвідомлювати, що це буде самовбивча ініціатива.

"Я вважаю, що це матиме комбінований характер. Будуть двосторонні угоди з окремими державами, особливо коли йдеться про такі потужні держави як Сполучені Штати Америки або Велика Британія. Давайте не будемо забувати, що є такий статус як союзник США поза НАТО", – підсумував Гладких.

Гарантії безпеки для України