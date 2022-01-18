"Гарантии безопасности": Кремль анонсировал новые контакты в ближайшие дни

18 января 2022 , 17:29
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Источник:

"РИА Новости"

В Кремле убеждены, что новые контакты с Западом могут состояться уже в течение ближайших дней. Речь идет о так называемых "гарантиях безопасности".

Министр иностранных дел России Лавров заявил, что Москва ждет ответа и от НАТО, и от США. Некоторые контакты страна-оккупант ожидает уже в ближайшее время.

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Мы твердо рассчитываем на обещанные нам конкретные ответы на те проекты документов, которые Россия передала США и членам НАТО,
 –  говорится в сообщении.

Разговор Блинкена и Лаврова

  • Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 января созвонился с Лавровым.
  • Американский политик подчеркнул представителю страны-агрессора, что вопрос обсуждения евробезопасности должен происходить при участии союзников НАТО и европейских партнеров. Блинкен отметил, что, в частности, речь идет об Украине.
  • Блинкен в очередной раз заявил о непоколебимой преданности его страны суверенитету и территориальной целостности Украины.
  • Госсекретарь США сообщил: важно продолжить дипломатический путь для деэскалации напряженности.
Заметьте! Энтони Блинкен 19 января совершит визит в Киев. В украинскую столицу политика пригласил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Автор: Мар'яна Бекало