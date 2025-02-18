Без надежных гарантий безопасности прекращение огня может закончиться так, как Минские соглашения, – Макрон

Президент Франции провел экстренный саммит европейских лидеров в Париже. Макрон убежден, есть риск, что без надежных гарантий безопасности для Украины прекращение огня может повторить судьбу Минских договоренностей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Макрона в соцсети X, ранее известной как твитер.

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Макрон о гарантиях безопасности

Президент Франции рассказал, что после встречи с несколькими европейскими лидерами разговаривал с Трампом, а затем и с Зеленским.

Мы стремимся к прочному и длительному миру в Украине. Чтобы достичь этого, Россия должна прекратить свою агрессию. Это должно сопровождаться сильными и надежными гарантиями безопасности для украинцев. В противном случае существует риск, что это прекращение огня закончится так же как и Минские договоренности,

– заявил Макрон.

Также заверил, что Франция будет работать над этим вместе со всеми европейцами, американцами и украинцами. Подчеркнул, это ключевой момент.

Добавил, убеждены, что европейцы должны лучше, больше и вместе инвестировать в свою безопасность и оборону – как сегодня, так и в будущее. Отметил, с этой целью европейцы хотят ускорить реализацию собственной повестки дня по суверенитету, безопасности и конкурентоспособности.

На основе предложений Еврокомиссии будет продолжена работа как по поддержке Украины, так и по развитию и инвестированию в нашу оборону. Эта повестка дня, определена в 2022 году на Версальском саммите, надо просто выполнять. Решение, действия, согласованность. И как можно быстрее,

– подчеркнул президент Франции.

Макрон отметил, что продолжит эти дискуссии в ближайшие дни.

