Франция хочет быть гарантом безопасности для Украины: у ОП другое видение по этому поводу

Западные партнеры, в частности, Франция, уверяют, что готовы становиться гарантами безопасности для нашего государства. В то же время, в Офисе Президента отмечают, что именно Украина будет той милитарной силой, которая после победы в войне принесет в Европу долгосрочный мир.

В министерстве иностранных дел Франции сделали заявление о поддержке Украины в долгосрочной перспективе. Также свой взгляд на этот вопрос высказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телеканала "Мы – Украина".

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Что сказали в МИД Франции

Собственно, в ведомстве выразили решимость по созданию моделей партнерства, которые помогли бы в будущем обороноспособности нашего государства.

Франция готова договориться с Украиной о предоставлении гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную будущую агрессию, как это подтвердили наши лидеры в совместной декларации 36-го франко-британского саммита,

– говорится в источнике.

Взгляд ОП

Подоляк констатировал, что именно послевоенная Украина будет гарантом безопасности для Европы, в частности, в отношении того, что Россия больше никогда не начнет войну. По его словам, тогда в Москве будут бояться нашей милитарности и даже не подумают о том, чтобы приступить к гипотетическому вторжению.

Украина должна выиграть. И если Украина выиграет у такой страны как Россия, и будет иметь единственный опыт выигрыша в войне, будет готова воевать… То кто для кого будет гарантом?

– сказал советник главы Офиса Президента.

Ядерка или НАТО